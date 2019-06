Coletazos de la Cuenta Pública Presidencial: Gremios de comercio y turismo de Valparaíso piden renuncia de Gobernadora Provincial

La Alcaldía Ciudadana, junto a la Cámara de Comercio y Turismo, además de locatarios nocturnos y diurnos de Valparaíso, exigirán al Gobierno y la Gobernación Provincial el pago de los más de mil millones de pesos avaluados por concepto de pérdidas y afectación del desarrollo local, a raíz de los desórdenes provocados por la pasada Cuenta Pública Presidencial.

«En materia de mobiliario público, los daños ascienden, aproximadamente a los 40 millones de pesos», explicó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien argumentó que «al no existir una marcha autorizada se generó un perjuicio a la Plaza Victoria, que es un lugar al cual hemos puesto recursos y hemos cuidado. También se afectaron algunas pantallas publicitarias de la Municipalidad de Valparaíso, además de mobiliario de la Subida Ecuador, donde se produjo el mayor problema».

Para Sharp, «la afectación al comercio local fue lo más grave y también al turismo, pero quiero hacer hincapié en que si el Presidente cree que por motivos de rating, es mucho más fácil hacer la cuenta en la noche, creo que está profundamente equivocado”.

Según detalló el jefe comunal, a raíz de los diversos operativos policiales desarrollados durante el pasado fin de semana, “se perjudicó la libertad de trabajo, al comercio de Valparaíso, en particular al comercio nocturno, por las riñas callejeras que se produjeron, en especial en Subida Ecuador. La afectación en materia de ocupación hotelera, según datos de la Cámara de Comercio y Turismo, fue porque la mayoría de las reservas del fin de semanas fueron canceladas, y además el terminal de buses estuvo cerrado durante 24 horas, cuando en años anteriores el cierre era temporal o transitorio”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, Marco Brauchy, anunció las cuatro exigencias que presentarán al Gobierno, en conjunto a los locatarios de Subida Ecuador, Barrio Puerto y nocturnos, sumados a los feriantes de Avenida Argentina y los trabajadores de la Cooperativa Renacer Patrimonial.

En esa línea, además de exigir el cobro de los daños económicos a la Gobernación Provincial, la autoridad de comercio y turismo en Valparaíso, aseguró que -como gremio- están disponibles para concordar con el Ejecutivo la mejor manera de realizar la Cuenta Pública.

“Creemos que Valparaíso no es el mejor sitio, pero estamos disponibles para ver todas las propuestas respecto de eso”, aseguró Brauchy, quien detalló además, que “iniciaremos todas las acciones en los espacios que estén disponibles para asegurarnos que nuestro libre tránsito, respecto a la libertad de acceder a la ciudad y realizar nuestro trabajo, que fue conculcado, y desarrollar todas nuestras habituales actividades en la ciudad, puedan ser aseguradas por las vías que encontremos que sea posible hacerlo”.

Brauchy fue enfático al asegurar que, en conjunto a los gremios de comercio y turismo pedirán la renuncia a la Gobernadora Provincial María de los Ángeles de la Paz, ya que, según su apreciación «ha demostrado incapacidad, inoperancia, irresponsabilidad y además falta de dominio absoluto para poder controlar lo que le compete en su esencia».

«No es posible que con mil 500 efectivos, no haya sido posible controlar un perímetro de 15 cuadras. Cada vez, que como gremio, hemos pedido el aseguramiento de la ciudad a partir de la seguridad pública, lo que se nos dice es que no existen los recursos ni los efectivos necesarios para poder desarrollarlo, sin embargo nos ha demostrado que existen los recursos y los efectivos, y a pesar de eso, no fue posible controlar la seguridad pública», agregó Brauchy .

Finalmente, el presidente del Gremio Diurno y Nocturno de Valparaíso, Raúl Rojas, puntualizó que «tenemos una pérdida en general de miles de millones de pesos. Tenemos saqueos, negocios que cerraron sus puertas el sábado a partir de las 7 de la tarde, tenemos un bloqueo de 24 horas, locales comerciales que se vieron afectados con sus productos por los polvos químicos que llegaron a sus negocios, tuvimos gente de tercera edad residente de los sectores que también fueron afectadas con este tema, tuvimos vehículos particulares que fueron afectados. Tenemos daño tanto público como privado”.