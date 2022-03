Comenzó retirada de fuerzas militares en La Araucanía tras fin del Estado de Excepción

"El Presidente Gabriel Boric había comprometido no prorrogar este estado de excepción, pero eso no implica que el Gobierno no tenga una preocupación y no tenga la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile, y por supuesto de quienes viven en la Región de La Araucanía y la Región del Biobío que es donde termina el Estado de Excepción", dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.