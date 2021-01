Comercio exterior de Chile alcanzó los US$ 130.761 millones en 2020 y exportaciones recuperan los niveles pre-pandemia

En 2020, el intercambio comercial del país alcanzó los US$ 130.761 millones, anotando una caída del 6,4% con respecto al año 2019 (-US$ 8.930 millones). En el balance anual, la totalidad de la caída de nuestro intercambio con el mundo fue explicada por la disminución de las importaciones, que sumaron US$ 59.032 millones, registrando un descenso del 15% en relación con 2019 (-US$ 10.769 millones), de acuerdo a un informe de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) con cifras del Banco Central.

Por su parte, las exportaciones en 2020 se elevaron a los US$ 71.728 millones, logrando un alza del 3% en relación con el año 2019, ayudando al mismo tiempo a compensar la balanza comercial del país que cerró el año con saldo favorable de US$ 16.796 millones, el mayor registro desde el año 2007.

El Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, señaló que en 2020, el 94,2% de las exportaciones del país se dirigieron a los países con los que Chile tiene en vigor Tratados de Libre Comercio, logrando un crecimiento frente al 93,4% alcanzado en 2019.

“En un año marcado por la irrupción del COVID-19, los envíos nacionales alcanzaron los niveles pre pandemia, lo que es una buena noticia y fruto del trabajo en temas logísticos y de facilitación que hemos desarrollado durante 2020 para mantener el flujo de comercio abierto y evitar barreras. Los acuerdos comerciales han tenido un rol fundamental, permitiendo mantener la competitividad de nuestras exportaciones, que pudieron acceder en forma expedita a las mayores economías del mundo en forma preferencial y mantuvieron abiertos los flujos de comercio para las empresas de todo el país”, dijo la autoridad de SUBREI.

En términos geográficos, durante el año 2020, el 57% de las exportaciones del país se dirigieron al Asia, con envíos por US$ 38.427 millones, reflejando un alza del 4% con respecto al año 2019. Le siguieron en relevancia los embarques a América del Norte (15%), América Latina (13%) y Europa (13%).

Las exportaciones nacionales arribaron a un total 204 mercados diferentes. China justificó por sí sola el 37,1% de las ventas al exterior. Le siguieron en importancia los despachos a Estados Unidos (13,8%), Japón (8,7%), Corea del Sur (5,9%) y Brasil (4,4%) en su conjunto estos cinco destinos generaron el 70% de los embarques nacionales.

En 2020, los envíos de minerales (cobre, hierro, plata) tuvieron un rol central en los embarques del país, representando el 58% de las ventas al exterior del país, con embarques por US$ 40.084 millones, el valor más alto para los últimos cinco años. En tanto, las exportaciones no cobre sumaron envíos por US$ 35.391 millones, experimentando una caída del 3% en relación al año 2019.

Siete de las 16 regiones anotaron un balance positivo en sus envíos para el año 2020, con cifras superiores a lo exportado en 2019, entre ellas destacaron Atacama (+US$ 905 millones), O’Higgins (+US$ 530 millones) y Tarapacá (+US$ 524 millones).

Pese al resultado de los envíos en 2020, la pandemia tuvo un fuerte impacto en el tejido empresarial. Un total de 7.601 empresas chilenas exportaron al mundo sus productos y servicios, siendo la más baja desde el año 2012. Las Pymes fue el segmento más afectado, con 531 exportadoras menos que en 2019.

Importaciones

Las importaciones, por su parte, sumaron US$ 59.032 millones, -el monto más bajo desde el año 2010-, registrando además una caída del 15% respecto del año 2019, arrastradas por menores internaciones de petróleo (-US$ 1.882 millones), automóviles (-US$ 1.540 millones), diésel (-US$ 953 millones) y vestuario (-US$ 823 millones).

Las importaciones de insumos médicos lograron niveles récord en 2020, destacando las mascarillas con internaciones por US$ 371 millones, PCR Covid-19 (US$ 201 millones) y ventiladores médicos (US$ 59 millones). Los principales proveedores fueron China, Estados Unidos, Alemania, Suiza y Reino Unido.

También, en su conjunto, las importaciones de medicamentos alcanzaron un récord histórico en 2020, llegando a los US$ 1.812 millones, casi el doble de lo importado en un año normal.