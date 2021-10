Comercio exterior de Chile alcanzó los US$ 133.496 millones en los primeros nueve meses de 2021, superando a todo 2020

El intercambio comercial de Chile alcanzó los US$133.496 millones en los primeros nueve meses de 2021, logrando un crecimiento del 39% respecto a igual período del 2020, de acuerdo con a un informe elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con cifras del Banco Central. Con esto, el comercio de Chile con el mundo en los primeros nueve meses del año supera al intercambio comercial del país en todo 2020 (US$ 132.711 millones).

Tanto exportaciones como importaciones registraron valores récord. Las exportaciones se elevaron hasta los US$ 68.660 millones, un 29% superior a los embarques de 2020. Las importaciones, por su parte, contabilizaron operaciones por US$ 64.837 millones, marcando un incremento del 51% frente a igual periodo del 2020 y superando en un 9% a todo lo importado durante el año 2020.

Respecto de los mercados de destino, China explica el 38,1% de los embarques, seguida de Estados Unidos (16,5%), la Unión Europea (8,6%), Japón (7,9%) y el Mercosur (6,1%). Otros destinos relevantes son Corea del Sur, la Alianza del Pacífico, Canadá, India, EFTA y Centroamérica.

“En 2021 la red de Tratados de Libre Comercio (TLCs) de Chile se ha posicionado como uno de los principales motores de la reactivación económica del país, el 95% de las exportaciones chilenas se dirigen a alguno de nuestros 65 socios comerciales y el 96% de nuestras importaciones provienen de los mercados con TLCs”, señaló el Subsecretario de SUBREI, Rodrigo Yáñez.

A nivel de productos, el auge de las exportaciones chilenas continúa liderado por el cobre, cuyas ventas al extranjero anotaron la cifra récord de US$ 38.850 millones, con un alza del 47% frente a 2020, llegando a representar el 57% de los embarques del país. Cabe destacar que en el período la cotización internacional del cobre promedió los US$ 4,17 la libra, superando en 57% al promedio de igual lapso de 2020 (US$ 2,65 la libra), marcando al mismo tiempo el mayor valor desde los primeros nueve meses del año 2011.

En cuanto a las exportaciones no cobre, estas sumaron US$ 29.809 millones, marcando un alza del 12% frente a igual período del 2020, y el valor más alto para nuestros embarques distintos al metal rojo desde que existe registro. En esta línea, es clave destacar que 610 productos y servicios diferentes alcanzan en 2021 un valor récord en sus ventas al exterior. Entre estos destacan cerezas frescas, filetes de salmón, carbonatos de litio, mejillones, jurel, hosting para sitios web, pechuga de pollo, avellanas sin cáscara, frutillas congeladas, arándanos orgánicos frescos, vino Carmenère embotellado, apoyo técnico en computación e informática por Internet, paletas de cerdo, puertas de madera, inulina, servicios de soporte logístico inbound y outbound, servicios de asesoría en tecnologías de la información, ajos frescos, servicios en diseño y desarrollo de aplicaciones TICs, entre otros.

Asimismo, se destacó en el periodo el alza registrada por las exportaciones de servicios, ya que, de acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, al tercer trimestre de 2021, estas suman US$ 1.018,3 millones. Esta cifra marca un récord histórico para el acumulado a septiembre, sobrepasando los mil millones de dólares por primera vez, quedando solo a un 5% por debajo de todo lo exportado en 2020 (US$ 1.078 millones).

Las importaciones, por su parte, continúan exhibiendo una acelerada recuperación frente a 2020. Las tres grandes categorías anotaron alzas de dos dígitos en sus valores: los bienes de consumo (US$ 19.466 millones; +71%), los bienes intermedios (US$ 32.420 millones; +48%), y los bienes de capital (US$ 12.950 millones; +36%)

El ritmo de las importaciones del país se sustenta en las alzas en las internaciones de aceites de petróleo, automóviles, gas natural licuado, camionetas, teléfonos celulares, notebooks, vacunas, televisores, carne de bovinos, tablets, furgones para transporte de mercancías, reactivos de diagnóstico, neumáticos, cerveza de malta, artículos de gimnasia, guantes, videoconsolas, pos (máquinas de pago), cables de fibra óptica y monitores de cristal líquido. Estos, son solo algunos de los productos que han continuado expandiéndose gracias a las mejores expectativas económicas del mercado local tanto a nivel de consumo de los hogares como de reactivación productiva del país en general.

Comercio exterior en septiembre 2021

En el mes de septiembre, en tanto, el intercambio comercial de Chile alcanzó los US$ 15.525 millones, exhibiendo un alza del 42% frente a igual mes de 2020. Las exportaciones del país sumaron US$ 7.429 millones, registrando un alza del 24% frente a septiembre de 2020, acumulando de esta forma trece meses de alzas sucesivas. Las importaciones en tanto se elevaron a los US$ 8.096 millones, anotando un crecimiento del 64% frente a septiembre de 2020, contabilizando además la octava alza mensual sucesiva.