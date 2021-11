Comercio exterior de Chile creció 40% en los primeros 10 meses de 2021 y exportaciones del periodo ya superan a todo el 2020

Entre enero y octubre de 2021 el intercambio comercial de Chile alcanzó los US$ 150.252 millones, logrando un crecimiento del 40% con respecto a igual lapso del 2020, de acuerdo con un informe elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) con cifras del Banco Central.

Las exportaciones anotaron operaciones por US$ 76.427 millones, superando en un 28% a los envíos de igual lapso del 2020. Además, con este valor al mes octubre, los embarques del país superan en 4% a todo lo exportado en el año 2020, marcando a la vez un récord de mayor valor desde que existe registro. En el periodo, las exportaciones registran alzas en todas sus grandes categorías, los envíos de minerales (US$ 47.657 millones; +44%), los embarques agropecuarios (US$ 5.777 millones; +8%) y las ventas al exterior de productos industriales (US$ 22.293 millones; +9%).

“La oferta exportable en todas sus categorías está superando a los niveles prepandemia, destacando los montos en los envíos de servicios, alimentos agropecuarios y diversas manufacturas, dejando en claro la importancia que ha tenido la red de 30 acuerdos comerciales en la internacionalización de las distintas innovaciones y desarrollos, que hoy cuentan con un mercado ampliado de más de 5.000 millones de consumidores. En este periodo 95% de nuestros envíos se dirigieron a países con que Chile tiene TLCs”, explicó el Subsecretario Rodrigo Yáñez.

Los envíos de cobre alcanzaron la cifra récord de US$ 43.332 millones, con un alza del 45% frente a 2020, lo que representa el 57% de los embarques del país. En el periodo la cotización internacional del cobre promedió los US$ 4,19 la libra, superando en 56% al promedio de igual lapso de 2020 (US$ 2,69 la libra).



Por su parte, las exportaciones no cobre se recuperan a los niveles prepandemia alzándose hasta los US$ 33.096 millones, marcando un alza del 12% frente a igual período del 2020. Más de 600 productos y servicios diferentes alcanzan en 2021 un valor récord en sus ventas al exterior, entre ellos destacan hierro, cerezas frescas, filetes de salmón, carbonatos de litio, kiwis frescos, avellanas sin cáscara, frutillas congeladas, arándanos orgánicos frescos, vino Carmenère embotellado, entre otros.

El Subsecretario Yáñez destacó también que en los 10 primeros meses de 2021 las exportaciones de servicios suman US$ 1.127 millones, anotando un alza del 29% frente a igual periodo del 2020 y de paso esta cifra es ya un 5% superior a todo lo exportado en 2020 (US$ 1.075 millones).

“El alza en la exportación se servicios está liderada por las TICs que acumulan ventas al exterior por US$ 434 millones monto que refleja un alza de US$ 190 millones con respecto a igual período de 2020, también al alza destacan los servicios logísticos, financieros, publicidad, animación, estudios de mercado, asesorías, certificación e investigación y desarrollo. El 99% de las exportaciones de servicios del país se dirigen a países con TLCs, dando cuenta de la importancia de estos instrumentos en la internacionalización de nuestros emprendedores”, dijo la autoridad.

Las importaciones por su parte contabilizaron operaciones por US$ 73.825 millones, marcando un incremento del 54% frente a igual periodo del 2020 y superando en un 25% a todo lo importado durante el año 2020. Las tres grandes categorías anotaron los valores más altos desde que existe registro: bienes de consumo (US$ 22.288 millones; +72%), bienes intermedios (US$ 36.824 millones; +51%), bienes de capital (US$ 14.712 millones; +38%).

En los 10 primeros meses del 2021, más de 1900 productos han registrado valores récord en sus internaciones al país, entre ellos destacan teléfonos celulares, automóviles, camionetas, computadores, televisores, maíz, vacunas, carne de bovino, medicamentos, tractores, reactivos pcr, tablets, convertidores eléctricos, artículos para cultura física, máquinas clasificadoras de frutas, concentrados de proteína, asientos giratorios, cables de fibra óptica, taladros, dentífricos, baldosas, pos de pago, motocicletas, guantes y catéteres.