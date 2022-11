Comercio exterior de Chile en 2022 superó los 169 mil millones de dólares

De acuerdo con cifras del Banco Central entregadas este lunes (7), en el mes de octubre el intercambio comercial de Chile sobrepasó los US$ 169.176 millones en 2022, creciendo un 12% en relación con los primeros diez meses de 2021.

En específico, se informó que las exportaciones nacionales alcanzaron US$ 80.827 millones, con un alza de 4,7% (+US$ 3.660 millones). Se han dirigido a un total de 194 mercados y en 128 de ellos se contabilizaron incrementos en los embarques.

En esa línea, desde la subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales explicaron que el dinamismo de las exportaciones del país continúa siendo sustentado por la oferta no cobre, que acumula ventas al exterior por más de US$ 44.571 millones, marcando un alza de 31,7% en comparación a 2021.

Entre los sectores que explican esta expansión se encuentran el carbonato de litio (+US$ 5.654 millones), salmón (+US$ 1.212 millones), abonos (+US$ 489 millones), yodo (+US$ 396 millones), cerezas frescas (+US$ 351 millones), tableros de fibra de madera (+US$ 221 millones) y carne de ave (+US$ 208 millones).

También destacan al alza oxido de molibdeno, madera aserrada, uvas frescas, metanol, celulosa de coníferas, maquinarias, nitrato de potasio, madera contrachapada, moluscos y crustáceos, manufacturas metálicas y neumáticos.

Industria salmonera (archivo)

En cuanto a exportaciones mineras no cobre, estás son lideradas por el carbonato de litio, tendencia que se ha presentado durante los últimos ocho meses y que para el período en análisis se expandieron en 783,6% (+US$ 5.479 millones).

En tanto, las exportaciones de concentrado de molibdeno y sal también se incrementaron, alcanzando alzas de US$ 21,4 millones y US$ 31,2 millones, respectivamente.

Asimismo, las exportaciones industriales crecieron 23,9% (+US$ 5.654 millones), lideradas por las alzas de productos químicos, alimentos y productos forestales.

Mientras, las exportaciones de servicios sumaron US$ 1.224 millones, creciendo 9% (+US$ 97 millones), y llegando a 136 mercados de destino, liderados por Estados Unidos (US$ 441 millones), Perú (US$ 214 millones) y Colombia (US$ 94 millones).

Empresas y regiones

Durante los diez primeros meses de 2022, 7.155 empresas registraron ventas al exterior, anotando un crecimiento de 5,3% frente a igual período de 2021.

Las empresas del sector manufacturero explicaron esta expansión, registrando 4.332 exportadoras en lo que va del año, vale decir, 366 compañías más que en 2021.

El 50% de las empresas exportadoras del período son de tamaño MiPYME, en tanto un 38% pertenece al segmento de la gran empresa.

En el ámbito regional, nueve de las 16 regiones del país anotaron alzas en sus exportaciones al exterior, donde destacan Antofagasta (+US$ 5.509 millones), Valparaíso (+US$ 2.542 millones), Biobío (+US$ 1.489 millones) y Los Lagos (+US$ 1.201 millones).

Finalmente, el reporte indica que las importaciones llegaron hasta US$ 88.350 millones, aumentando un 19,3% con respecto a igual periodo 2021 (+US$ 14.280 millones), y fueron lideradas por las categorías diésel (+US$ 3.409 millones), productos químicos (+US$ 1.189 millones), vestuario (+US$ 1.045 millones), carbón mineral (+US$ 1.012 millones), gasolinas (+US$ 909 millones), automóviles (+US$ 728 millones) y gas natural gaseoso (+US$ 612 millones).

También destacan al alza el cartón y papel elaborados, abonos, petróleo, camiones y vehículos de carga, entre otros.