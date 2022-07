Comisión de Constitución de la Cámara: Cualquier proyecto de retiro de fondos de las AFP recién podrá tramitarse en abril de 2023

Un informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas ratificó que una nueva iniciativa de retiro de fondos previsionales no podrá ser presentada en el Parlamento hasta abril del próximo año (2023), pues así lo establece el artículo 68 de la actual Constitución, que señala que «el proyecto que fuera desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año».

De esta forma, luego que la misma Cámara rechazara el pasado 18 de abril el proyecto del «quinto retiro», una nueva propuesta de estas características solo podría ser tramitada a partir del 19 de abril de 2023.

Según el informe, dado a conocer por la secretaria de la Comisión, la única opción que el proyecto sea revisado este año es que el Presidente Gabriel Boric pida que sea ingresado al Senado, y si se aprueba por 2/3, seguiría su tramitación.

Al respecto, la presidenta de la instancia parlamentaria, diputada Karol Cariola (PC), declaró que «esto no tiene que ver con un tema de voluntad. Tal como puse en tabla el retiro anterior, y no tuve ningún problema en hacerlo en la tercera sesión que me tocó presidir, este informe permite ratificar que hoy día no es una decisión política de la presidenta de esta comisión, sino que más bien corresponde a lo que establece el reglamento».

En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reiteró que la posición de La Moneda por un sexto retiro «es la misma que la del quinto retiro, más aún hoy día, el escenario macroeconómico es mucho más delicado como para generar nuevos factores de riesgo, y por otra parte, el gobierno está monitoreando la evolución de la situación económica, de los hogares, de las pequeñas empresas, y está preparado para tener respuesta a esa situación, así que no es necesario algo tan disruptivo como un retiro de fondos».