Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá hoy quinto retiro con la «fusión de 10 proyectos de ley»

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá la tarde de este miércoles, el proyecto de quinto retiro de los fondos previsionales AFP, los tiempos de tramitación y qué iniciativas serán fusionadas, de los 10 proyectos ingresados por retiros de fondos previsionales.

«El proyecto del quinto retiro ya inició su proceso de tramitación en términos reales y lo quiero decir así de claro, vamos a discutir en el primer punto de la tabla la fusión de los proyectos», expresó la presidenta de la Comisión, Karol Cariola (PC), citada por Cooperativa.

Entre las propuestas a debatir se encuentran el autopréstamo, la devolución de las pérdidas de las AFP, el retiro del 10% y del 100%.

El diputado independiente-PPD, René Alinco, emplazó a la presidenta de la Comisión a ser consecuente y a dar curso urgente a la iniciativa.

«Vengo más convencido de que es necesario y conveniente aprobar rápidamente el quinto retiro, quisiera enviarle un mensaje a los diputados y diputadas del Partido Comunista. Es una militante del Partido Comunista, Karol Cariola, quien tiene que tomar la decisión que el quinto retiro se empiece a discutir», expresó Alinco a Radio BioBío.

Ante esto, Cariola lamentó que parlamentarios de la bancada transversal de los retiros “falten a la verdad”, cuando la critican por demorar el proyecto.

«El quinto retiro ya inició su tramitación con la fusión de 10 proyectos de ley», insistió la parlamentaria.

«Por lo tanto, a mí me parece lamentable que haya parlamentarios y parlamentarias que haciendo uso de las necesidades de la gente falten a la verdad y que me traten de acusar de una suerte de dilación de la tramitación de un proyecto, cuando no es cierto», añadió.

Rescate de un millón de pesos

Una de las propuestas que ingresa este martes al debate en la Comisión es el rescate de solo un millón de pesos.

Esta última, fue impulsada por el diputado Eduardo Durán (RN) quien señaló que va dirigida a la clase media.

“Este proyecto busca darle una salida política al difícil trámite que está llevando la iniciativa del 10%, que ya sabemos, se anticipa, el ambiente así lo da a entender, que no estarían los votos suficientes en la Cámara de Diputados para aprobarlo”, manifestó Durán, citado por MegaNoticias.

«El Gobierno, a través de distintas vocerías, ha dicho que no están por apoyar un proyecto del 10% de los fondos de las AFP. En la Cámara de Diputados, tanto el Partido Republicano como la UDI, ya anunciaron su voto en contra de una iniciativa de estas características y sectores del Frente Amplio también están en duda y posiblemente para respaldar al Gobierno, tampoco estarían aprobándolo”, añadió.

Cabe recordar que, el Gobierno Nacional está en contra de un nuevo retiro de las AFP, y ha reiterado en diferentes escenarios su compromiso de construir un nuevo programa social de pensiones.

No obstante, el diputado de RN cuestionó esta nueva postura, debido a que en votaciones anteriores, los miembros del Gobierno actual apoyaron todos los retiros del 10%.

«Es curioso porque hasta hace tres meses todo el sector que hoy gobierna, presionaba por apoyar los retiros del 10% y hoy que asumen como Gobierno se han puesto en la vereda contraria y la gente necesita este apoyo», señaló, citado por MegaNoticias.

«Si bien es cierto, hay una mirada técnica a través del Banco Central, el ministerio de Hacienda y diversos economistas, la economía es una ciencia social, no una ciencia exacta y hay que ver la realidad que hoy viven los chilenos», sentenció.