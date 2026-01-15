Comisión de Constitución de la Cámara despachó reforma a Gendarmería: Pasarían a depender del Ministerio de Seguridad

La propuesta también estipula que tras la entrada en vigencia de la reforma y en un plazo de 12 meses, el Presidente de la República deberá ingresar un proyecto de ley para crear un servicio especializado en la reinserción social.

Autor: El Ciudadano
La Comisión de Constitución de la Cámara cerró la votación del articulado de la reforma constitucional que traspasa a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, quedando su dependencia radicada en el Ministerio de Seguridad Pública y separándola de sus actuales funciones de reinserción.

El proyecto, anunciado en diciembre de 2025 por el Gobierno (boletín 18032), fue despachado con la aprobación de su articulado por amplia mayoría, pero con algunas indicaciones.

Según dijo en su momento el Presidente Boric, «con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia, en una nueva institución a cargo de esta materia».

Asimismo, de acuerdo al texto presentado por el Ejecutivo, la iniciativa «busca fortalecer el control y la seguridad en el sistema penitenciario frente al avance del crimen organizado».

En esa línea, se aprobó una modificación planteada por las diputadas Javiera Morales y Lorena Fries que señala la reforma constitucional no afectará los derechos adquiridos de los funcionarios.

«La norma asegura que la eventual incorporación a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública no podrá traducirse en despidos, rebajas salariales ni modificaciones a los derechos previsionales», indicó el boletín de la Cámara respecto a la indicación presentada por las parlamentarias.

Ahora, el proyecto será discutido y votado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

