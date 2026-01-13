Irregularidad de Gendarmería: Tribunal declara ilegal traslado a Valdivia de preso mapuche y ordena su retorno inmediato al penal de Concepción

A la fecha, Federico Astete Catrileo, junto a los hermanos Antihuen Santi y Nicolás Rivas Paillao, cumplen 9 días en huelga de hambre exigiendo el fin del régimen de aislamiento que los mantiene con 22 horas de encierro y un sin fin de otros derechos vulnerados.

El Tribunal de Garantía de Cañete decretó como ilegal el traslado realizado por Gendarmería de Chile del preso mapuche Federico Astete Catrileo, quien fue derivado hasta el Centro Penitenciario de Valdivia como sanción por haberse declarado en huelga de hambre junto a otros 4 comuneros exigiendo el fin del régimen de aislamiento, según informaron fuentes del caso a El Ciudadano.

El dictamen, emitido en una audiencia de cautela de garantía, ordenó el retorno inmediato del comunero mapuche del Lov Pocuno hasta el Penal de Concepción, lo cual se llevó a cabo durante esta misma jornada (martes 13 de enero).

Para el tribunal, el traslado de Astete Catrileo fue «ilegal y arbitrario».

