Denuncian que Gendarmería trasladó sin autorización judicial a preso mapuche Federico Astete Catrileo: Está en huelga de hambre

Fue llevado desde el CCP de Concepción al Complejo Penitenciario de Valdivia. Desde la vocería de los presos mapuche indicaron que la decisión "busca desmoralizar a los comuneros y bajar la movilización que exige el fin del aislamiento y la salida del módulo de máxima seguridad que mantiene a los prisioneros políticos con un régimen de 22 horas de encierro".

Autor: El Ciudadano
Informaciones confirmadas por medios locales señalan que personal de Gendarmería del Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío trasladó sin autorización judicial hacia el Complejo Penitenciario de Valdivia, al preso mapuche Federico Astete Catrileo, quien se encuentra en huelga de hambre hace 8 días junto a cuatro compañeros.

Los detenidos mapuche movilizados exigen el fin del régimen de aislamiento, su salida del módulo de máxima seguridad y la creación de un módulo para comuneros en el CP Biobío, todos aspectos reglamentados en los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile respecto a los pueblos originarios.

Según consignó Radio Kurruf, «la decisión de Gendarmería de trasladar al comunero se efectuó sin la autorización del tribunal de Garantía de Cañete, decisión que compete solo a tribunales ya que Astete y el resto de huelguistas se encuentran en calidad de imputados».

En tanto, desde la vocería de los presos mapuche indicaron que la decisión de traslado «busca desmoralizar a los comuneros y bajar la movilización que exige el fin del aislamiento y la salida del módulo de máxima seguridad que mantiene a los prisioneros políticos con un régimen de 22 horas de encierro».

Noticia en desarrollo.

Foto Portada: referencial (archivo)

