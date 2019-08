Comisión de DD. HH. del Senado chileno rechaza solicitud de censura de Kast y Moreira contra Navarro

Con tres votos en contra y dos a favor, la instancia desechó la solicitud que presentaron los dos senadores

La solicitud de censura a la presidencia del senador Alejandro Navarro en la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno fue rechazada este lunes, con tres votos en contra y dos a favor.

La petición la impulsaron los senadores Felipe Kast e Iván Moreira por la visita que hizo Navarro a Venezuela y las declaraciones que ofreció durante el Foro de Sao Paulo, que se llevó a cabo en Caracas del 25 al 28 de julio.

La jornada de debate fue tensa y se registraron duros intercambios entre los parlamentarios, detalló el Senado en una nota de prensa.

Comisión de Derechos Humanos: con voto de mayoría rechazan solicitud de censura de la presidencia del senador Navarrohttps://t.co/2wmyYhfI42 pic.twitter.com/zW6iVoRR8p — SenadoChile (@Senado_Chile) August 12, 2019

En contra de la petición votaron Navarro, Adriana Muñoz y Juan Ignacio Latorre. Y a favor, por supuesto, sus impulsores Kast y Moreira.

La molestia de los que exigían una censura a la presidencia de Navarro en la comisión surgió por el apoyo que este manifestó a la Revolución Bolivariana y al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«El sufrimiento del pueblo venezolano no puede prestarse para un uso político. Soy respetuoso de la diversidad y así como hay gente que avaló el régimen militar o que apoya abiertamente a Jair Bolsonaro no soy yo quien tiene la autoridad moral para decidir quién tiene o no que presidir una comisión», dijo Latorre al defender su postura.

OBSESIÓN de Felipe Kast en mi contra:2 caras de la misma moneda;José Kast y Felipe:Tío y Sobrino;convergen en xenofobia, populismo y encubrimiento de pasado y origen que quieren olvidar

ENCUBRIDORES.

Uno fascista;otro derechista sonriente.Huelen igual

El pueblo no se deja engañar pic.twitter.com/EwnhV1VI6p — Alejandro Navarro (@senadornavarro) August 11, 2019

Por su parte, Muñoz pidió un alto «a la prepotencia». «Criticamos fuertemente el gobierno de Maduro (…) Sin embargo, la postura del senador Navarro al respecto es conocida y anterior a su rol como presidente de la comisión”, manifestó.

Asimismo, la senadora agregó que las presidencias de las comisiones responden a decisiones administrativas.

En su defensa, Navarro le recordó a Moreira que «respaldó a un gobierno criminal” y a Kast que «es una obsesión que tiene fines comunicacionales”, refirió La Tercera.

Además, reiteró que siempre ha sido defensor del régimen bolivariano y ha denunciado «la guerra criminal del bloqueo que se lleva en contra de Venezuela».

Fuentes: Senado Chile, La Tercera, Twitter.