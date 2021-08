Comisión de DDHH de la Convención recibirá a organizaciones que promueven mensajes de odio: «No les tenemos miedo y no los vamos a censurar como ustedes lo han hecho toda la vida»

Esta semana, la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional adoptó una importante decisión acerca del reglamento que regulará las audiencias que recibirá la instancia. Durante la sesión de este lunes, la mesa rechazó el punto propuesto de la subcomisión de audiencias que proponía excluir a la Fundación Jaime Guzmán, Acción Republicana, Cuide Chile y Confamilia, acusadas de emitir discursos “negacionistas” y de incitar mensajes de odio.

En el comienzo de la discusión, los convencionales de la Lista del Pueblo Manuel Woldarsky y Constanza San Juan detallaron que hubo 307 solicitudes de organizaciones para dar audiencias en la comisión de Derechos Humanos. Así, la mesa acordó considerar 277 en total y rechazó 30 de ellas por estar en blanco, incompletas o repetidas.

Posteriormente, Woldarsky explicó que las solicitudes provenientes de las cuatro organizaciones antes mencionadas fueron rechazadas por la subcomisión: “Los dichos de estas organizaciones son contrarios a la doctrina internacional de DD.HH. (…) y consideramos que atentan contra grupos históricamente discriminados y que han sido víctimas de violaciones”.

La situación fue rechazada por algunos convencionales, entre ellos Jorge Arancibia (Vamos por Chile), quien está en el centro de la polémica por su pasado como edecán y colaborador del dictador y genocida, Augusto Pinochet.

En la sesión, Arancibia pidió “que se escuche a estas organizaciones del mismo modo de las que fueron aceptadas”, y aseguró que “esta marginación o censura de estas instituciones le hacen daño al sistema. Son organizaciones queridas y respetadas por mucha gente y nosotros tenemos la responsabilidad y obligación de escucharlos, aunque no pensemos como lo que ellos van a expresar”.

En este punto, una intervención clave fue del convencional Pedro Muñoz (Colectivo Socialista), dirigente LGBTQ+, quien hizo un llamado “a los homofóbicos (…) No les tenemos miedo y no les vamos a censurar como ustedes han hecho toda la vida en base a sus creencias. Estamos acá para terminar con la homo y transfobia, pero sin censurarles. Les esperamos aquí”, expresó Muñoz, recibiendo los aplausos y el apoyo de la mayoría de los integrantes de la comisión.

Finalmente, tras rechazar la propuesta que apuntaba a no recibir a las mencionadas fundaciones, la coordinadora de la comisión de DD.HH, Manuela Royo, aclaró: “Una cosa es que discutamos si van a presentarse o no, y otra cosa es que como coordinación, como mesa o como convencionales, permitamos que en una audiencia se mienta, se ofenda o se violen los Derechos Humanos. Eso no lo vamos a permitir y, en ese sentido, propongo que aceptemos a estas instituciones, pero no vamos a permitir discursos de odio, faltas de respeto a las personas, mentiras ni afectaciones a la honra”, advirtió Royo.