Comisión de Obras Públicas de la Cámara aprobó enviar oficio a la Cancillería solicitando la remoción del embajador de EEUU en Chile

La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara aprobó el envío de un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores pidiendo la remoción del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd (en la foto).

Según consignaron distintos medios, la solicitud -propuesta por el diputado René Alinco- fue aprobada por tres votos a favor, uno en contra y una abstención, apuntándose además que a la sesión asistieron 5 de los 13 parlamentarios que integran la instancia legislativa.

La votación del oficio ocurrió luego de la exposición del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien concurrió para entregar los antecedentes sobre el procedimiento administrativo y los datos técnicos del proyecto de cable de fibra óptica «Chile-China Express».

Tras la sesión, el diputado Luis Cuello (PC), quien ya envió un oficio a la Cancillería solicitando que se nombre al embajador estadounidense como «persona non grata», respaldó lo acordado por sus colegas.

«Me parece que es lo correcto, toda vez que el embajador Brandon Judd ha infringido principios, de forma abierta, principios establecidos en instrumentos internacionales: el principio de intervención, el principio de no inmiscuirse en política interna, y además ha sido muy irrespetuoso», señaló el diputado Cuello.

Frente a eso, recordó el legislador, «la Convención de Viena faculta al Estado de Chile para que proceda a esta declaración, de forma tal que sea removido el embajador estadounidense, toda vez que ha intentado definir de forma amenazante, de forma prepotente, las políticas nacionales».

Sigue leyendo sobre este tema:

El Ciudadano