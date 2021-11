Comisión Revisora rechaza acusación constitucional contra Piñera tras abstención de Pepe Auth

La Comisión Revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este viernes la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por la compraventa de la Minera Dominga en 2009, en un contrato en las Islas Vírgenes Británicas, tal y como reveló la investigación de los denominados Pandora Papers.

De acuerdo con esta investigación realizada por 600 periodistas de todo el mundo incluyendo a Ciper y LaBot , Piñera concretó la venta de sus acciones en el proyecto al empresario Carlos Délano en dicho paraíso fiscal y el contrato contenía una cláusula que dependía de la acción de su Gobierno.

La acusación obtuvo los votos favorables de los diputados Florcita Alarcón (IND) y Maya Fernández (PS), el rechazo de Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (IND) y la abstención de Pepe Auth (IND).

⭕️Con 2 votos a favor (@florcitamotuda y @Mayafernandeza), 2 en contra (@paulinanu y @vtroncosoh) y una abstención (@pepe_auth), la Comisión de #AcusaciónConstitucional rechaza la procedencia del libelo contra el Presidente de la República.



¿Qué viene ahora? 👇 — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 5, 2021

Cabe destacar que la acusación constitucional,presentada por la bancada opositora, está basada en “gravemente el honor de la nación”, por las irregularidades en la compraventa de la Minera Dominga.

La investigación reveló que Carlos Alberto Délano – amigo del presidente – compró la participación de varios socios, entre ellos la familia presidencial Piñera-Morel, por un monto de 152 millones de dólares pagaderos en tres cuotas.

Para la implementación del tercer pago, se estableció, según los documentos, que el sector no debería ser declarado zona de exclusión, decisión que le correspondía al gobierno entonces presidido por Piñera.

No obstante, en rueda de prensa, el diputado Auth señaló que el libélelo presentado no cuenta con los indicios para aprobar una acusación constitucional contra Piñera.

“No hay correspondencia entre las causales atribuidas por el libélelo acusatorio y lo que señala la constitución. Infringir gravemente la Constitución de las leyes o comprometer severamente el honor de la nación. Hay indicios, hay sospechas, especulaciones, pero no hay actos de la administración que puedan ser pasibles de comprometer el honor y la seguridad de la nación y nosotros lo que teníamos que hacer era formar una convicción respeto a esto. Si se tratara solo de una cuestión quien está en la posición o de quien está del gobierno, no tendría sentido ni las condiciones ni el debate, porque Sebastián Piñera no ha tenido aquí la confianza de la mayoría del congreso nunca”, expresó.

⭕ #AHORA24H | @pepe_auth tras abstenerse en votación de la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra @sebastianpinera: "No hay correspondencia entre las causales atribuidas por la acusación y lo que señala la Constitución". pic.twitter.com/RGKJulbxnc — 24 Horas (@24HorasTVN) November 5, 2021

En este punto coincidieron en el debate los dos diputados que votaron en contra de la acusación constitucional.

La diputada Núñez manifestó que “no existen actos de la administración del Presidente Piñera que sean susceptibles de encuadrarse o subsumirse en algunas de las causales de la Constitución”, cita el portal CNN.

Durante las últimas semanas, la comisión recibió a diversos invitados para escuchar los fundamentos a favor y en contra del libelo. Algunos de los expositores fueron el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, la actual jefa de la cartera, Carolina Schmidt, y el abogado defensor del Presidente, Jorge Gálvez.

¿Qué viene ahora?

A través de su cuenta en la red social Twitter, la Cámara de Diputadas y Diputados citó a todos los parlamentarios para el próximo lunes 8 de noviembre, a las 10:00 de la mañana para analizar el texto.

Luego, la Cámara resolverá por mayoría de los diputados presentes, después de oír a los diputados miembros de la comisión informante.

Si la Cámara acoge la cuestión previa, la acusación se tendrá por no interpuesta. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 5, 2021

De forma previa se dará la oportunidad de que la defensa o el propio Presidente pida que se vote la “cuestión previa”, es decir que se impugne la acusación por ser considerada inconstitucional.

La Cámara detalla, que como el informe de la comisión recomienda rechazar la acusación, un diputado podrá intervenir un diputado que sostenga el informe, y después podrá contestar el afectado o un diputado partidario de que se deseche.

“La Ley Orgánica del Congreso establece que en la última sesión que celebre la Cámara para conocer de la acusación, se votará su admisibilidad. Si es aprobada, se nombrará una comisión de tres diputados para que la formalice y prosiga ante el Senado”, planteó la Cámara en la red social.

Posteriormente, la sala deberá debatir y votar si aprueba o rechaza la Acusación Constitucional, donde se necesita de un quórum de 78 votos a favor para que pase finalmente al Senado. De aprobarse, se nombrará a una comisión de tres parlamentarios para que formalicen la Acusación e informen de lo ocurrido a la sala del Senado.

No obstante, la forma de votación podría cambiar, ya que algunos diputados de oposición están solicitando poder emitir su opinión de forma telemática, luego de ser considerados contactos estrechos del también diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien fue notificado de tener Covid-19.