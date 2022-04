Comité PC-FRVS e independientes respalda a Cariola por recibir “presiones por quinto retiro”: «Nos parece impresentable que al calor de una necesidad real esto se transforme en un montaje»

Este martes, la Comisión de Constitución discutió la fusión de los siete proyectos de retiro de fondos previsionales para ser unificados en una sola iniciativa y poder ser presentados, a través de un informe, a la Cámara de Diputados para continuar con su tramitación.

La solicitud fue respaldada por 10 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

Nos parece impresentable que al calor de una necesidad real de la población, esto se transforme en un montaje

Posteriormente, la Cámara de Diputadas y Diputados resolvió aprobar la solicitud de la comisión de Constitución para fusionar siete proyectos.

La propuesta obtuvo 78 votos a favor, siete en contra y 14 abstenciones, lo que permitiría dar inicio a la discusión de las iniciativas en el pleno.

APROBADO ✅| La Sala aprueba la solicitud de la Comisión de Constitución para refundir 7 proyectos de ley sobre retiro de fondos previsionales. pic.twitter.com/OOCoUc8KCi — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) April 6, 2022

No obstante, la situación generó fuertes críticas a la presidenta de la Comisión, Karol Cariola (PC), a quien se le acusó de dilatar el proceso a la espera de que el Gobierno pudiera presentar una batería de proyectos que buscaban ayudar a la economía de los chilenos, como la extensión del IFE Laboral y otras decisiones que se darán a conocer este jueves por el Presidente Gabriel Boric.

Una de las que acusó a Cariola fue la diputada Pamela Jiles (PH), una de las promotoras del quinto retiro.

Jiles aseguró que presentaría una moción de censura a la legisladora del Partido Comunista si continuaba dilatando la discusión.

“Señora presidenta, quiero decirle que si esta tramitación se dilata más allá de la próxima sesión del martes de la próxima semana, yo me voy a ver en la obligación de ejercer la censura en su contra”, dijo quien anteriormente ya había acusado a Cariola de dilatar la puesta en tabla del quinto retiro, refiere La Tercera.

Ante esta situación, la bancada del Partido Comunista (PC), Federación Regionalista Verde Social (FRVS) e independientes entregaron su respaldo a Cariola por recibir “presiones por proyecto de quinto retiro”.

“Tenemos plena conciencia de que vivimos en un país en donde no solo hoy, sino que hace mucho tiempo, la inmensa mayoría de la población, las familias de las trabajadoras y trabajadores lo pasan mal”, expresó la diputada Lorena Pizarro, citada por La Tercera.

Un férreo respaldo a la gestión de la diputada @KarolCariola brindaron parlamentarias/os de la @BancadaPC_FRVS tras los constantes dardos que han dirigido, distintas autoridades de la Cámara, a la Pdta de la Comisión de Constitución por la discusión del #QuintoRetiro pic.twitter.com/ZZBmtZJAR4 April 6, 2022

Continúo planteando que “a partir de la revuelta popular, y de mucho antes, los shows y las formas de hacer política en estos espacios a la gente la tienen harta. Lo que se hace acá y lo que se tiene que hacer es legislar para la gente”, y que tanto el comité como Cariola “jamás podría determinar no llevar adelante un proyecto de ley, o cualquier iniciativa legislativa, o hacer una dilación de lo mismo porque esa no es forma de hacer diputación, no es forma de hacer gobernanza, a lo menos después del 18 de octubre del 2019 la gente quiere un Parlamento distinto”.

A la par, precisó que el comité político integrado por el PC, FRVS e independientes “no se niega a lo que significa la discusión del quinto retiro, y tenga la certeza que si la discusión del quinto retiro significa de verdad solución para la gente aquí nadie le va a dar la espalda al electorado que representamos”.

Indicó que no comparte “la agresión que se ha desatado en contra de la presidenta de nuestro Comité. Nos parece impresentable que al calor de una necesidad real de la población, que nadie la puede negar, esto se transforme en un montaje y no pongamos en el centro las necesidades de la gente“.

Por su parte, Carmen Hertz (PC) aseveró estar abierto al debate sobre un quinto retiro de las AFP.

«Tenemos claro que el sistema de las AFP y el fondo de capitalización individual o ahorro forzoso, es un fondo de inversiones empresariales, no ha sido jamás un sistema de seguridad social. En eso, no nos equivoquemos”, puntualizó, citada por CNN Chile.

Como comité PC/FRVS/ IND rechazamos las presiones y amenazas a la diputada @KarolCariola ante los proyectos de 5° retiro.

Sabemos y somos conscientes de las necesidades y carencias de las familias chilenas, pero no podemos permitir este tipo de acciones. pic.twitter.com/v4ikMGj7TE April 6, 2022

«Seguiremos trabajando de manera honesta»

La presidenta de la Comisión, Karol Cariola, agradeció el respaldo realizado por la bancada de Apruebo Dignidad, y manifestó que continuará «de manera honesta, transparente y de cara a la ciudadanía».