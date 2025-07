Comunero mapuche Víctor Llanquileo critica gestiones del Consejo de Defensa del Estado para revertir fallo a favor de su reinserción laboral

Abogada Daniela Sierra manifestó que el CDE "no tiene un criterio jurídico para decidir", sino un criterio "de persecución penal política para determinados sectores". "Nos hemos encontrado en varias situaciones en que en lugar de apelar Gendarmería, apela el CDE, pero no lo hace en todas las causas, no lo hace con todos los presos que tienen este tipo de solicitudes, lo hace contra determinados presos mapuche", señaló la profesional.