Comunero que murió baleado tras ingresar a predio en Villarrica, reivindicaba tierras ancestrales: Imputado pasará este domingo a audiencia de control

Foto referencial*

La mañana de este sábado, un comunero mapuche murió luego de recibir un impacto balístico por el dueño de un predio ubicado en el sector Huallapulli, en la ruta Villarrica a Lican Ray, región de La Araucanía.

En un principio, medios como Bio Bío Chile, informaron de forma preliminar que el comunero identificado como Eloy Ulises Alarcón Manquepan y de 33 años de edad, habría sido baleado tras presuntamente haber ingresdo a buscar animales extraviados a un predio.

Sin embargo, de acuerdo a lo informado por sus familiares, habría ingresado al terreno junto a un grupo de personas con la finalidad de reivindicar «tierras ancestrales».

«El día de hoy lamentablemente falleció mi hermano por cosas que el gobierno no se está haciendo cargo de los problemas que están ocurriendo aquí en la zona. Villarrica no es una zona conflictiva, nosotros somos mapuche, no somos territoristas”, relató el hermano de la víctima en Mega Noticias

El teniente Coronel, Ramón Rost, Prefecto de Servicio Prefectura Villarrica, indicó que el hecho se produjo cerca de las 10:00 horas en el sector Hualapulli.

«El día de hoy a (…) una persona por causas que se investigan, hizo uso de un arma de fuego, revólver debidamente inscrito. Lesionando a uno de los sujetos con un impacto balístico en su región toráxica; este fue trasladado al hospital de Villarica falleciendo momento más tarde”, explicó, citado por La Tercera.

Rost indicó que «Carabineros detuvo al autor del disparo y nos encontramos a la espera de instrucciones del fiscal de turno».

Por su parte, el reporte del médico de turno, recogido en un comunicado público del Hospital de Villarrica, señala que a «alrededor de las 10.50 hrs. Eloy Alarcon “llegó sin signos vitales, presentando una lesión de carácter balístico en la región toráxica. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, que se prolongaron aproximadamente por 30 minutos, se determina el fallecimiento del individuo a eso de las 11.30”.

De acuerdo a los antecedentes revelados por Meganoticias, el comunero fallecido, pertenece a la comunidad Hilario Manquepan, liderada por el Lof Manquepan Nahuelpan.

Desde mayo de este años, los integrantes de la la comunidad comenzaron un proceso de reivindicación territorial sobre diversos predios del sector con el fin de evitar el loteo de los terrenos. Las acciones sobre esta reivindiación han sido difundidas a través de comunicados en diversas páginas de redes sociales.

De acuerdo con La Tercera, el dueño del predio imputado por disparar contra el comunero pasará mañana a la audiencia de control de la legalidad de la detenición en el Tribunal de Villarrica.

Según este medio, el fiscal Carlos Contreras, solicitaría la ampliación del plazo de la detención por el máximo legal, en espera de los resultados del exámen de autopsia al cuerpo de Eloy Alarcón.

Comuneros mapuches realizan una manifestación de caracter pacífico en las afueras de la 7a Comisaría Villarrica, donde se encuentra el imputado.