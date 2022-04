Comunes digitales: Convención votará norma sobre los Derechos Digitales este miércoles

Por Francisco Caamaño Rojas (convencional), Constanza González Véliz y Alejandra Zuleta Buschman

Este miércoles 20 de abril se vota la norma que viene a coronar los Derechos Digitales, con un fuerte sentido social, desde la solidaridad y el cuidado, los conocimientos abiertos y la gestión compartida. Esta norma representa un anhelo de un mundo digital conformado de forma democrática, reconociendo que la información digital tiene infinitas posibilidades, es por esta razón que debe ser libre y abierta.

Los procesos de producción colectiva y su gestión eficiente no se desarrollan por sí solos, tampoco hay ninguna garantía de que se mantendrán disponibles para que todas las personas puedan utilizarlos y nutrirse de ellos. Estos impactan fuertemente en diversas áreas de nuestras vidas, por lo que tienen un considerable potencial político, que es vulnerable a los problemas sociales. Es por eso que se genera una necesidad de reconocimiento, protección y desarrollo[1].

Artículo 3.- Comunes Digitales. El Estado reconoce que los Comunes Digitales constituyen un conjunto de bienes comunes intangibles de interés general, basados en datos, información y conocimiento, sujetos a libre uso y gestión compartida.

Una ley determinará la forma de su protección y desarrollo, bajo los principios de reciprocidad y confianza.

Los comunes digitales son los procesos de gestión compartida realizados dentro del espacio digital. También son formas de relación social, que dan prioridad a lo colaborativo y a su sostenibilidad por sobre los intereses y el beneficio individuales en la creación de recursos digitales[2]. Este sistema está compuesto por bienes, personas y gestión en donde se comparten datos, información y gestión. Dentro de esta colectividad se desarrollan principios de reciprocidad y confianza, debido a que no existen jerarquías y se basan en la cooperación mutua de quienes participan.

La principal característica de estos espacios comunitarios es que están orientados a favorecer su uso y reutilización mediante la igualdad en el acceso de participación, es decir, las personas pueden colaborar activamente si lo desean. Para que estos suceda, debe existir la gestión compartida, mediante la cual se generan las herramientas como lo son software libres, licencias especiales con mayor flexibilidad, plataformas de acceso abierto a la información entre otros[3].

Las diferencias existentes con el mundo físico es que no son bienes escasos, ni se desgastan, su reproducción tiene un menor costo económico y son infinitos por lo que el uso de un recurso digital no merma la posibilidad de otra persona en usarlo, no pueden ser poseídos, y para que exista, debe existir una comunidad que los gestione[4]. En estos espacios los datos, la información y los conocimientos transitan de forma constante y pueden ser mejorados por toda la comunidad.

Producto de la naturaleza de lo digital se genera una nueva forma de comunidad, con mayor difusión y de forma globalizada, generando una mayor facilidad en la autogestión y participación[5], llegando incluso a tener nuevas identidades culturales dentro de estos espacios[6].

PRINCIPALES APORTES DE LOS COMUNES DIGITALES

Benefician a todas las personas, los comunes digitales son infinitos, no se agotan, pueden ser mejorados constantemente y adaptados a la realidad de cada comunidad y situación. Fortalecen la democracia, promoviendo la colaboración y la autonomía de las comunidades. Potencian la innovación mediante estrategias de desarrollo de alto impacto, que permitan abordar y resolver problemas. Generan desarrollo social, incentivando el aprendizaje de nuevos conocimientos y su mejora continua.

COMUNES DIGITALES DE SOFTWARE LIBRE

Software libre: Son software en los que la comunidad puede copiar, distribuir y modificar el software de forma “libre”.

GNU Linux en el cual desde su creación se ha generado una colaboración de la comunidad para su mejora constante. Está desarrollado por colaboradores de todo el mundo. El desarrollo del día a día tiene lugar en la Linux Kernel Mailing List Archive.

en el cual desde su creación se ha generado una colaboración de la comunidad para su mejora constante. Está desarrollado por colaboradores de todo el mundo. El desarrollo del día a día tiene lugar en la Linux Kernel Mailing List Archive. LibreOffice es un paquete de software de oficina libre y de código abierto. Está diseñada para ser compatible con los principales paquetes ofimáticos, está disponible en más de 120 idiomas y para diferentes sistemas operativos,así como en forma de una suite de oficina en línea.[7]

COMUNES DIGITALES DE LICENCIA

GNU General Public License: Es una licencia libre para software y otros tipos de obras, busca garantizar la libertad para compartir y cambiar todas las versiones de un programa, para asegurarse de que siga siendo software libre para todas y todos sus usuarios [8] .

Es una licencia libre para software y otros tipos de obras, busca garantizar la libertad para compartir y cambiar todas las versiones de un programa, para asegurarse de que siga siendo software libre para todas y todos sus usuarios . Creative Commons: Son una herramienta que genera una vía simple y estandarizada para otorgar permisos a obras creativas y contenidos que pueden ser copiados, distribuidos, editados, remezclados, y usados como base para crear, todo dentro de los límites de las leyes de derecho autoral.

COMUNES DIGITALES DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Wikipedia: Enciclopedia virtual en que las personas pueden colaborar para agregar o editar contenido, lo cual sucede de forma constante. También es de acceso abierto, por lo que es contenido público y gratuito [9] .

Enciclopedia virtual en que las personas pueden colaborar para agregar o editar contenido, lo cual sucede de forma constante. También es de acceso abierto, por lo que es contenido público y gratuito Crisis Commons: Es una red global de voluntarias y voluntarios autogestionados que se agrupan mediante la tecnología para ayudar ante desastres, por ejemplo proporcionan herramientas de traducción, búsqueda de personas, mapas para buscar disponibilidad de camas en hospitales, entre otros [10] .

Es una red global de voluntarias y voluntarios autogestionados que se agrupan mediante la tecnología para ayudar ante desastres, por ejemplo proporcionan herramientas de traducción, búsqueda de personas, mapas para buscar disponibilidad de camas en hospitales, entre otros . Biblioteca Digital de Conocimientos Tradicionales (Traditional Knowledge Digital Library, TKDL): Se estableció en la India, busca recolectar de forma sistematizada remedios tradicionales, los cuales son documentados por las personas en formatos libres en diferentes idiomas y no pueden ser patentadas por nadie [11].

OpenStreetMap: también conocido como OSM es un proyecto colaborativo para crear mapas editables y libres. En lugar del mapa en sí, los datos generados por el proyecto se consideran su salida principal.[12]

