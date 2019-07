Comunes y las próximas municipales: «Los adversarios del Frente Amplio son la Derecha y la ex Nueva Mayoría»

Tras un intenso trabajo territorial y orgánico, el partido Comunes dio a conocer su segunda minuta electoral en la que se establecen las prioridades electorales para enfrentar las elecciones municipales de 2020 por parte del Frente Amplio.

El documento entrega un listado de 58 comunas, que hoy se encuentran bajo administración de Chile Vamos y la ex Nueva Mayoría, en las cuales el Frente Amplio tendría condiciones favorables para ganar. Además, la minuta recalca que dentro de ese listado se encuentran las capitales regionales y las comunas más grandes del país.

Al respecto, la presidenta de Comunes Javiera Toro sostuvo que “desde Comunes no buscamos ganarle a un partido en particular sino competir en todo Chile tanto a la Derecha como a los candidatos de la ex Nueva Mayoría que representan la continuidad del estado subsidiario y del modelo que le da la espalda a la ciudadanía”.

“El Frente Amplio tiene una vocación de enfrentar al binominal que no puede abandonar”, agregó Javiera Toro.

En esa línea, el documento electoral de Comunes recalca que “se deben apoyar los procesos actualmente liderados por partidos del conglomerado como son los casos de Arica y Valparaíso, y restarse de participar en comunas que han desarrollado gobiernos locales ciudadanos como Recoleta y Macul”.

Por su parte, el Secretario General de la colectividad, Jorge Ramírez, sostuvo que “hemos propuesto al Frente Amplio tres criterios para las próximas elecciones: levantar una lista única de concejales en todo Chile; competir en las capitales regionales y en comunas emblemáticas como Maipú, San Antonio, Pudahuel, Puente Alto y Viña del Mar; y levantar candidatos y candidatas a gobernadores en todas las regiones”.

“En Comunes estamos trabajando para ganar alcaldías en todas las regiones de Chile, llevar candidatos a concejales en toda las comunas de nuestro país y competir en las primarias del Frente Amplio con candidatos y candidatas a gobernadores en Arica, Tarapacá, Atacama, Santiago y Valparaíso”, enfatizó el dirigente.

Finalmente, los líderes de Comunes apuntaron a que las elecciones municipales y de gobernadores regionales deben enfrentarse de forma unida como bloque, y que por eso es necesario que el Frente Amplio presente lista única de concejales y candidaturas a alcaldes en las principales comunas de Chile.