Comunidad educativa de Pirque desmiente al alcalde Balmaceda y se opone al retorno a clases presenciales

La comunidad educativa de Pirque, compuestas por padres, apoderados, asistentes de la educación y profesores desmintieron públicamente al alcalde la comuna, Cristián Balmaceda, quien esgrimió como razón para el regreso a clases presenciales la supuesta «petición» que habría recibido de dichas comunidades.

A través de una declaración pública, los representantes de las escuelas y liceos de la comuna rechazaron la medida, argumentando que no habrían sido consultados y porque estiman que aún no están las condiciones para evitar que los menores se contagien de COVID-19.

En decaraciones ofrecidas a El Mercurio, Cristián Balmaceda informó que cinco establecimientosabrirán sus puertas para recibir a los estudiantes, aunque precisó que la apertura no contempla todo el colegio, porque “es imposible recibirlos a todos”.

Aclararonque aunque el alcalde de Pirque menciona que esta es una decisión que se tomó en conjunto a la comunidad educativa, no hubo consultas con los profesores, auxiliares, para-docentes, directivos,

estudiantes y apoderados.

Adicionalmente, distintas encuestas realizadas en la comuna han demostrado que sobre el 90% de la población desea no volver a clases presenciales este año, y mantener la modalidad online, la cual garantiza que el contagio no se extenderá a partir del contacto al interior de escuelas y liceos.

Además, en conversaciones con el alcalde, los integrantes de la comunidad educativa de Pirque habrían establecido que ante dicho escenario, la decisión debería ser voluntaria, midiendo los riesgos ante un eventual contagio.

«No se nos informó de manera formal, ni se nos tomó en cuenta para adoptar tan relevante decisión, así como tampoco de las medidas implementadas para la seguridad sanitaria, o de los protocolos establecidos ante la contingencia», denunciaron.

«No se nos ha informado de la existencia de alguna base de datos local, que permita saber si los integrantes de las familias, pertenecen a grupos de riesgo para el Covid, de modo general, respetando siempre la identidad y los datos personales, no hemos presenciado por ejemplo, la aplicación de algún instrumento para un grupo representativo, y que arroje el dato de si en las familias de nuestros niños, existan personas que por ejemplo cursen con enfermedades crónicas, o condiciones específicas de salud que haga más compleja aún la situación, ante un posible contagio», precisaron.

Advirtieron que la vuelta a clases también supone un riesgo para los profesores, técnicos y auxiliares, «quienes se verían expuestos a un mayor riesgo de contagio, para ellos y sus familias».

En tal sentido ponderaron el derecho a la salud e integridad

física, para evitar poner en riesgo el bienestar de las personas.

Ante este escenario, la comunidade educativa de Pirque ratificó su total oposición al retorno a clases de las escuelas, «en cualquiera de las formas en que se haya planteado, o sea parcial, total, diferido, etc».

Solicitaron que se les haga partícipes de este tipo de decisiones, estableciendo canales de comunicación y diálogo entre la corporación de educación, y las comunidades escolares.

También pidieron que se les entregue información, basada en datos objetivos, como estadísticas sociales o de salud, para poder tener una mirada más real de lo que ocurre en la comuna; y que se les

informe de todas las medidas y protocolos adoptados, «para poder evaluar

la eficiencia de estos, como por ejemplo, tipos de sanitización, frecuencia con la que se haría, funcionarios responsables de estas acciones, si se cuenta con asesoría de profesionales de salud para la correcta implementación, y otros».

Al respecto, el presidente del Regional Metropolitano, Carlos Díaz Marchant, además de respaldar y hacerse parte del comunicado declaró que “es muy peligroso retomar las clases en Pirque mientras la pandemia no esté controlada. Los especialistas del mundo de la salud han insistido en que hoy las condiciones no están dadas y además el Ministerio de Transporte no ha presentado un plan para que los contagios no se propaguen en el transporte público que necesariamente utilizarán asistentes, profesores y estudiantes”.

Agregó que es muy grave que “el alcalde actúe a contrapelo de lo que dicen las comunidades educativas y no tome en cuenta ni respete la opinión y el sentir de estas comunidades”.