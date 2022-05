Comunidad educativa en Galvarino paraliza clases: Soportaban temperaturas bajo cero y falta de elementos básicos

Durante este lunes, el Colegio de Profesores dio a conocer preocupante información sobre una escuela en La Araucanía, que hace ya un tiempo no cuenta con elementos básicos para realizar sus clases.

Meses llevaba luchando la comunidad educativa de la Escuela Mañiuco de Galvarino antes de decidir irse a Paro, pero la falta de apoyo por parte de las autoridades no les dejó más opciones.

Las precarias condiciones en las que se encuentra la escuela serían la razón del Paro. Salas de clases sin calefacción, comedores sin ventanas, baños sucios y falta de personal son algunos de los graves problemas que minan el desarrollo de esta comunidad educativa. Desde Escuela Miñiuco apuntan al alcalde de Galvarino, Marcos Hernández Rojas, y señalan que ha existido una falta de voluntad desde la Municipalidad para resolver estos problemas.

Para la profesora de la Escuela Mañiuco y dirigenta del Regional La Araucanía del Magisterio, Ivonne Chávez, casos como éste demuestran el abandono que existe de la educación pública en el país: «Hemos realizado innumerables gestiones junto a los padres y apoderados para que se terminen las obras de remodelación de nuestra escuela pero hasta ahora no ha pasado nada. Mientras tanto, vemos con impotencia e indignación como 65 niñas y niños tienen que soportar clases con temperaturas bajo cero, como día a día se enferman de bronco neumonía, faringitis, amigdalitis y como nuestros profesores, cuya salud también ha sido dañada, no emiten licencias médicas para no perjudicar a sus estudiantes», enfatizó la profesora.

Por tales motivos y como lo han manifestado de manera pública, la decisión de la comunidad educativa de paralizar sus funciones no se depondrá hasta que la Escuela esté en condiciones óptimas. «Nuestra demanda es legítima y es legítimo que nos vayamos a paro si vemos que se están vulnerando los derechos y la dignidad de nuestros estudiantes», finalizó Ivonne Chávez.