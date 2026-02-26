Comunidad Palestina en Chile advierte «grave retroceso» ante eventual regreso de empresas israelíes a FIDAE 2026

La Comunidad Palestina de Chile manifestó su «máxima alerta» ante algunos trascendidos de prensa que indican que el Gobierno electo de José Antonio Kast estaría evaluando revertir la exclusión de empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2026.

A través de un comunicado, las y los palestinos residentes en el país calificaron esta posibilidad como un «preocupante retroceso» respecto al estándar ético y legal que Chile ha sostenido frente a conflictos que involucran graves vulneraciones a la legalidad internacional.

Maurice Khamis, presidente de la Comunidad Palestina, fue enfático al señalar que Chile «estableció un precedente de Estado claro en 2022, cuando se excluyó a empresas rusas tras la invasión de Ucrania. Ese estándar de coherencia fue ratificado en 2024 respecto de empresas israelíes en el contexto del genocidio en Gaza. Alterar hoy esa posición enviaría una señal de inconsistencia que debilita severamente la credibilidad internacional de nuestro país».

En esa línea, Khamis recordó que esta política de exclusión fue inaugurada por el Presidente Sebastián Piñera y continuada por el Presidente Gabriel Boric, «bajo el principio de que el Estado de Chile no puede ofrecer vitrinas oficiales de promoción a industrias militares vinculadas a crímenes de guerra».

«Desde 2023, la situación en el Territorio Palestino Ocupado no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado de forma dramática. Con órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional contra el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, permitir la participación de estas empresas en una feria oficial de defensa organizada por Chile no es un acto neutro, es una decisión política con potenciales implicancias por complicidad», agregó Khamis.

Transversalidad parlamentaria por la coherencia

La preocupación por el mantenimiento de esta línea diplomática encontró eco en el Congreso Nacional, donde parlamentarios de distintas corrientes políticas llamaron a proteger la tradición de defensa del derecho internacional por parte de Chile.

En primer término, el diputado Andrés Longton (RN) sostuvo que la consistencia debe ser el eje de la diplomacia nacional: «La política exterior de Chile debe ser coherente y consistente en el tiempo. Si nuestro país ya fijó un estándar ético y jurídico respecto de conflictos internacionales de esta gravedad, no corresponde aplicar criterios distintos o discrecionales según el país que esté involucrado».

En la misma línea, el senador Sergio Gahona (UDI) advirtió sobre los riesgos de la ambigüedad: «La credibilidad de Chile en el concierto internacional se sustenta, precisamente, en la firmeza y consistencia de sus decisiones. No puede haber espacios para dobles estándares cuando se trata de conflictos que generan una condena global por su impacto humanitario».

Finalmente, el diputado electo Jaime Bassa (FA) reafirmó que la posición del país debe ser inamovible frente a los principios fundamentales: «Chile ha construido su prestigio sobre la base del respeto a las normas internacionales. Cualquier decisión sobre la FIDAE debe evaluarse con máxima responsabilidad y en total sintonía con los valores que el Estado ha defendido ante la comunidad internacional».

Un contexto global

La Comunidad Palestina subrayó además que la exclusión de industrias militares israelíes es hoy una tendencia global.

Ferias de prestigio mundial como Eurosatory y el Paris Air Show en Francia, Feindef en España, DSEI en el Reino Unido y el Dubai Airshow en Emiratos Árabes Unidos, han adoptado medidas de exclusión similares ante la gravedad de las denuncias de crímenes internacionales en curso.

Ante este escenario, la institución planteó una interrogante central para el futuro de la política exterior chilena: si se revierte la medida respecto de Israel, ¿se aplicará el mismo criterio de apertura hacia Rusia?

«La consistencia es la base de la credibilidad de un Estado. De confirmarse estos trascendidos, condenaremos en los términos más enérgicos un cambio de política que debilitaría la posición histórica de Chile en defensa de la vida y el derecho internacional», concluyó Maurice Khamis.

El Ciudadano