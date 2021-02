Comunidad Rapa Nui liderada por mujeres cierra aeropuerto Mataveri para frenar ingresos injustificados

Por Francisco Marín Castro y Angela Pong

Desde muy temprano de este jueves, 11 decenas de mujeres se tomaron el sector de carga del aeropuerto y vía altoparlantes expusieron las razones que motivaron su accionar.

Exigían a la Gobernadora de la Isla de Pascua Tarita Alarcón Rapu y al alcalde Pedro Edmunds Paoa, que se limite el descontrolado ingreso de personas a la ínsula que se está produciendo en el marco del “plan retorno”. Este supuestamente debería llevar isleños y residentes que quedaron varados en Chile, pero, en los hechos, está sirviendo para el ingreso de nuevos residentes y de personas que van a pasar la pandemia a la isla en consideración que este lugar es casi el único libre de este mal en todo Chile. Es lo que han llamado “turismo covid”.

Según explicó -vía telefónica a El Ciudadano- Ana Pakarati (una de las voceras de la protesta) las mujeres comenzaron la protesta, pero esta fue respaldada por las 36 familias que componen el Honui (Consejo de Clanes).

Ella explica que la reapertura de los vuelos pone en riesgo la salud de las personas de la isla, que se han mantenido ajenos al COVID-19.

La acción se tomó un día antes que se materializara el arribo de un vuelo de Latam de 300 pasajeros que forman parte del “plan retorno” cuya composición de pasajeros generaba enorme temor entre los habitantes de la Isla. Este sería el quinto vuelo de este plan, pero finalmente deberá esperar un nuevo momento para concretarse.

Entre los inscritos en este vuelo había personas que no debían ingresar a la Isla, ya sea porque no eran familiares directos de un Rapa Nui o porque no tenían contratos de trabajo en la isla. “Nosotros como comunidad hemos estado libre de contagios y esta apertura nos pone en riesgo totalmente. Todos los esfuerzos que se han realizado para mantener a la población sana se van a ir a la basura si esto sucede a un corto plazo”, declaró Parakati.

Cabe tener presente que este martes 9 comenzó el plan de vacunación en la Isla, pero en ésta no existe claridad respecto de cuándo concluirá y hay dudas en relación a su implementación y alcance.

Mal manejo de listado de pasajeros

Ana Pakarati señaló -por la mañana de este miércoles- exigirían la revisión de la lista para el vuelo de retorno de Latam -programado para este viernes 12-. “Tenemos graves problemas con personas con etnia originaria de la isla que quedaron bajo de este vuelo, y sabemos que sí subieron a personas que vienen a trabajar al hotel Explora”.

Señala Pakarati que a los que dejaron abajo les dijeron que quienes trabajaban en dicho centro hotelero eran prioridad. La vocera también expresó que entre los inscritos en el vuelo había 30 profesores. “No sé por qué solicitaron tantos profesores si aquí ya hay… además es imposible que estén contratando personas en un hotel, siendo que acá el turismo está cerrado, porque no hay trabajo. Entonces este tipo de anomalías o de ocultación de información es necesario aclararla”.

La vocera Pakarati insistió en que, por las condiciones de aislamiento en la que se encuentran, solo hay abastecimiento para las personas que están viviendo en Rapa Nui, no para mantener a gente que se está habilitando con trampas.

“Se ha estado mintiendo a la comunidad desde hace meses, los vuelos que han estado viniendo a Rapa Nui, vienen ‘habilitados’ que no tienen ningún tipo de vínculos (familiares con rapanui), solamente vienen para turistear. El parque está cerrado, la economía en la isla no es muy buena, entonces nosotros no podemos dar apertura de trabajo en la isla”.

Mesa de diálogo

Durante este jueves 11, pese a la protesta, el alcalde Edmunds se mantuvo al margen de la comunidad que se manifestaba. La Gobernadora sí asistió al aeropuerto, pero no podía hacer mucho puesto que el “plan retorno” es manejado por el Municipio.

Todo cambió cuando a eso de las 18 horas los manifestantes hicieron ingreso a la pista del aeropuerto lo que ponía en serio riesgo la viabilidad del vuelo de este viernes.

La negativa a escucharlos hizo gatillar un malestar mayor: de la exigencia a revisar el listado de viajeros del vuelo de Latam se pasó rápidamente en el transcurso del día a la exigencia de una revisión global de la Ley de Residencia -promulgada en 2018- la que según los originarios de la Isla Polinésica no está siendo respetada permitiéndose que a través de trampas sigan viajando extranjeros a la Isla a radicarse en ella.

Otro conflicto que estalló en el transcurso de la tarde es el que se relaciona con los altísimos precios que está cobrando Latam por la carga que hace que los precios se disparen en la Isla.

Tras la toma de la pista el alcalde acudió -pasadas las 18 horas- a conversar con las familias rapanui. Allí se acordó instalar una mesa de diálogo que funcionará a partir del lunes 15. En esa instancia no sólo se revisará la solicitud de los isleños (as) en orden a revisar la lista de quienes ingresarían a la isla en el próximo vuelo (que se postergó dos semanas). También se abordarán las demandas referidas al precio de los traslados de carga; la necesaria revisión de la Ley de Residencia para impedir que afuerinos se radiquen en la Isla; y otros relacionados con el manejo de la pandemia.



Poco antes de la medianoche de este jueves 11, la activa militante de la causa Rapa Nui, Ruth Pakomio, respondió una solicitud de información requerida por El Ciudadano. Con música polinésica de fondo ella expresó mediante audio enviado por Whatsapp: “Hoy hubo una crisis del pueblo Rapa Nui que se demostró en la toma del aeropuerto. Es que durante de la pandemia no hemos sido escuchados. Pese a que estamos en ‘estado de latencia’ (de acuerdo a semáforo de la Ley de Residencia) seguía entrando gente que se habilitaba a través de los funcionarios públicos, a través de los mismos residentes, en el que no se respetaba este estado de latencia. Hoy la verdad es que nos encontramos en estado de saturación. Estamos con una carga demográfica sobrepasada”.

Pakomio reveló que los cuatro vuelos que han llegado como parte del plan retorno han venido a tope de pasajeros y se han vuelto a medio llenar.

Ruth también dijo: “hemos debido soportar una alta inflación de la que Latam es el principal responsable: en un año ha subido 4 veces las tarifas de flete a la Isla los que han alcanzado precios inalcanzables”.

Ruth Pakomio hace hincapié en el hecho que Latam tiene precios diferenciados entre unos y otros comerciantes, con diferencias siderales.

El Ciudadano recibió por otras vías información de que una de las familias favorecidas con los precios bajos son los Platovsky, vinculados al exdirigente de RN Daniel Platovsky, pero será materia de otro reportaje.

“A estas alturas después de casi un año de pandemia ya no podemos conseguir dinero para soportar lo caro que está la Isla” señala Pakomio.

Ella cerró diciendo que “cuando hay crisis en Rapa Nui las familias se unen y actúan. Y hoy es ese día. Por todas partes nos están bombardeando con cosas que no alcanzamos a entender y los que hacen las familias cuando eso pasa es ir al choque”. Recalcó que este movimiento es liderado por las mujeres de Rapa Nui, respondiendo a una histórica tradición de lucha que aflora en circunstancias difíciles. “Hoy gracias a que fuimos al choque y entramos a la loza del aeropuerto es que las autoridades reaccionaron”.

Recordemos que en 1914 hubo un movimiento revolucionario en la isla que fue liderado por María Angata, que a sus 60 años protestó por la apropiación de los animales de los isleños por parte de la compañía ganadera de la Williamson Balfour, empresa que mantuvo en estado de semiesclavitud a los Rapa Nui.

En 1964 cientos de mujeres de Rapa Nui acuerparon las protestas en pos de poner fin al régimen autoritario que mantenía la Armada chilena en la isla y en pro de sus derechos humanos más básicos, como son los de alimentación y ciudadanía. Este movimiento -cuyo líder más conocido fue Alfonso Rapu- derivó en la dictación de la Ley Pascua de 1966 que implicó la llegada de todos los servicios públicos a la Isla y en la obtención de derechos de ciudadanía chilena para los isleños.