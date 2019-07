Comunidades de La Araucanía acusan pagos del Gobierno para participar en la consulta indígena

Un grupo de autoridades y representantes mapuches pertenecientes a varias comunidades de la región de La Araucanía, denunciaron que varias personas fueron pagadas por el Gobierno para que participaran en la cuestionada «consulta indígena».

«Algunas personas recibieron siete mil pesos, y a otras, que llegaron en vehículo, les pagaron 20 mil pesos, entonces eso da cuenta de cómo esta viciado el proceso. Es una denuncia que nosotros queríamos hacer», declaró a radio Bío Bío Jonatan Zapata Painemal, uno de los moderadores que participó de la consulta para su rechazo.

El representante agregó que además, se han utilizado a los funcionarios del PDTI (Programa de Desarrollo Territorial Indígena), que no tienen nada que ver con la consulta, «para promocionarla dentro del territorio, entonces la gente entendió que si se aprueba la consulta, ellos iban a seguir recibiendo proyectos del PDTI, y si no se aprobaba, no iban a recibir más proyectos».

Consultada por Radio Bío Bío, la Secretaria Regional Ministerial de Gobierno, Pía Bersezio, negó categóricamente la denuncia y afirmó que lo único dinero que se entregó fue la devolución de los pasajes.

«Esa denuncia es totalmente falsa, lo que se ha venido realizando en todos los procesos de consulta y que se hace a través de una productora, es que a la gente que viene de sectores rurales, que son la mayoría, se les cancela el pasaje, eso es lo que se está cancelando», explicó Bersezio a la emisora.