Territorio y agua no se negocian: Comunidades lafkenche acuerdan defensa del mar ante reformas y desinformación

Con más de una centena de participantes de distintos sectores de la Región de Los Lagos, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2025 se realizó en el archipiélago de Quinchao (Chiloé) el Buta Trawun de comunidades solicitantes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). La cita fue organizada por el Büta Trawün Wapintu Quinchao y la Fundación Wafo Wapi, con apoyo de Identidad Territorial Lafkenche y Observatorio Ciudadano.

El encuentro tuvo por objetivo analizar el estado actual de las solicitudes ECMPO enmarcadas en la Ley Lafkenche 20.249 de los territorios convocados. Asimismo, se abordó la posible modificación a la Ley Lafkenche impulsada por el Congreso sin consulta indígena previa (Convenio 169 de la OIT) ni consideración al rechazo de Identidad Territorial Lafkenche. Las comunidades denunciaron una campaña de desinformación y fake news asociada a la industria salmonera.

“La idea es trabajar en conjunto, llegar a tener un trabajo político donde podamos, a través de mesas de trabajo, elaborar documentos, trabajar acerca del estado de la ley, los proyectos de modificaciones que existen en el Congreso, las situaciones territoriales que enfrentamos los espacios costeros, en este momento de racismo que existe en los medios e instancias institucionales”, señaló Tamara Vidal Caicheo, delegada provincial de Identidad Territorial Lafkenche en la Región de Los Lagos y ngen ruka del territorio de Wapintu Quinchao.

Delegados lafkenche reunidos en Quinchao para acordar la defensa del mar y de la Ley Lafkenche.

Durante la primera jornada, las y los participantes compartieron un nütram (diálogo comunitario) orientado a reafirmar la protección del itxofil mongen (todas las formas de vida) y avanzar en la defensa de la vinculación vital entre las y los habitantes del Lafken Mapu y el mar.

En el plenario se presentaron las gestiones realizadas ante la CRUBC (Comisión Regional de Uso de Borde Costero) por delegados territoriales: Yohana Coñuecar y Juan Catín (Provincia de Palena), José Molina (Provincia de Llanquihue), Alex Mancilla y Tamara Vidal (Provincia de Chiloé), y Alejandro Rozas y Patricio Rupailaf (Provincia de Osorno).

Buta Trawun de comunidades solicitantes de ECMPO en Quinchao, Chiloé (26–28 de septiembre de 2025).

El domingo 28 se cerró la jornada con el establecimiento de acuerdos entre todas las comunidades participantes, que guiarán las acciones en defensa de la Ley Lafkenche y de la aprobación de nuevas ECMPO en el territorio continental e insular de la Región de Los Lagos.

* Con información de Identidad Territorial Lafkenche, Büta Trawün Wapintu Quinchao y Fundación Wafo Wapi.