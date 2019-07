Comunidades mapuche pidieron a embajadora noruega que empresa de su país no instale hidroeléctrica en Pilmaiquén

Vía Mapuexpress / Varias comunidadades mapuche se reunieron este con la embajadora de Noruega en Chile, Beate Stiro, para demandarle que interceda e inste a la empresa Statkraft, propiedad del Estado noruego, a que retire su proyecto de central hidroeléctrica que intenta imponer en el Río Pilmaiquén, zona considerada de interés sagrado por las familias y organizaciones indígenas locales.

Mientras la reunión se realizaba en la sede diplomática de Noruega en Santiago, las comunidadades mantenían el control territorial al interior del Fundo Carimallín, lugar del espacio espiritual del Ngen Mapu Kintuante, zona que además se ha visto hostigada por la policía militarizada chilena que realiza constantes patrullajes, control de personas y ha dificultado el acceso a comunidades, parlamentarios chilenos y dirigentes locales.

Pilmaiken, el río cuyo nombre en mapudungun significa golondrina, desagua al lago Puyehue y se une al Río Bueno, en un verdadero espectáculo de la naturaleza, que cruza de cordillera a mar, siendo parte fundamental de la vida de los lof y comunidades mapuche del territorio Williche.

Según el werken de las comunidades mapuche Rubén Cañío, la embajadora les manifestó que ella no tenía poder resolutivo, pero propuso instalar otra mesa de diálogo. Al respecto, Cañio afirmó que «estas mesas de diálogo son un poco más de lo mismo. En Wallmapu, sabemos de diplomacia, pero esas mesas de diálogo son un chiste. De los años que llevamos defendiendo nuestro territorio, otra mesa de diálogo es como dilatar el tema. No queremos caer en su trampa, ella y la empresa saben nuestra posición. En el pasado las mesas de diálogo no funcionaron y menos ahora funcionan».

El werken afirmó que “de partida, la legislación chilena ambiental es demasiado débil comparada con la Ley Noruega. Por eso es que las empresas de esos capitales se dan la libertad de invertir en lugares donde hay recursos naturales y leyes débiles”.

“El primer gesto que necesitamos es que el Estado de Noruega ordene a su empresa Statkraft, que retire la querella interpuesta en el Estado chileno para encarcelar a nuestras Lagmien, nuestros Peñi, que protestamos en 2018 contra la imposición de este megaproyecto”, dijo el vocero de las comunidades.

Además, invitó “a la sociedad civil noruega, al pueblo noruego a ver con más ojo el discurso que tienen respecto a sus inversiones y al comportamiento de sus gobiernos”.

Statkraft es una empresa propiedad del Estado Noruego y tiene presencia en 16 países. El año 2014 Statkraft hace su arribo a Chile, cuando absorbe los activos de la empresa SN Power en nuestro país y comienza su operación como Statkraft Chile, con el 50% de propiedad de un joint venture con la empresa Pacific Hydro, que incluye la operación de las centrales de pasada La Higuera y La Confluencia, ambas en la Región de O’Higgins.

El 2015 adquiere además la Empresa Eléctrica Pilmaiquen con la central hidroeléctrica Rucatayo en operación y los proyectos Los Lagos y Osorno, en la frontera de las regiones de Los Lagos y Los Ríos

En la reunión con la embajadora también estuvo Alfonso De Urresti, senador por la Región de Los Ríos, quien afirmó que en la reunión embajadora noruega, se encontraron con “policías dentro y fuera de la embajada en una evidente reacción desmedida y racista. Comunidades merecen respeto”, afirmó el parlamentario.