Comunidades migrantes y académicos de la U. de Chile lanzan recetario chileno-haitiano

En el marco del día del nutricionista, que se conmemoró este jueves 6 de mayo, la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile, lanzó el «Recetario: cocina de integración chileno-haitiana», con el objetivo de conocer los productos y alimentos que personas provenientes de Haití consumen en nuestro país.

Para esta iniciativa, disponible para libre descarga, profesionales de esta área y estudiantes de la casa de estudios trabajaron con madres haitianas de la comuna de Pedro Aguirre Cerda para conocer cuáles son sus preparaciones más habituales. A raíz de esta experiencia, analizaron e identificaron cuál es el aporte nutricional que tienen los grupos familiares.

La académica del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina, Lorena Iglesias Véjar, asegura que la idea permitió compartir y reconocer a la comunidad haitiana: “Fue una integración del equipo de las mujeres haitianas. Lo disfrutamos mucho, fue un proyecto que hicimos con mucho cariño. Creemos que las mujeres y otras personas sienten un reconocimiento a su cocina, una visibilidad de que también son parte de Chile», dijo la profesional.

Las recetas quedaron plasmadas en un recetario, disponible en español y creole, el que se puede encontrar de manera digital mediante un código QR y un libro virtual. En este se pueden apreciar preparaciones fusionadas de comida chilena y haitiana, como por ejemplo, “Pastel de Polenta”, “Piklis Pebre”, “MarinHummus”, “Arroz con leche fusión”, entre otras, cada una con consejos para alcanzar una elaboración adecuada.

Integración y cuidado

Como describe la profesora Lorena Iglesias, para el proceso de desarrollo del proyecto, los estudiantes de Nutrición armaron una guardería para cuidar a las y los niños mientras las madres cocinaban: «Muchas eran dueñas de casas y no tenían la opción de poder dejar a sus hijos con alguien. Por eso se optó por esta guardería mientras se creaban las recetas», explicó la profesora.

Además de proporcionar una guardería para el cuidado de los más pequeños, el proyecto contó con facilitadores para traducir al español, también residentes de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Este grupo de personas contribuyó en el proceso de creación y comunicación entre las mujeres haitianas y profesionales del área de la nutrición.

«La integración necesita mucho trabajo, siempre hay que comenzar por algo. Es parte de la interculturalidad, y esto ayuda a que los pueblos vivan en convivencia, abre la puerta a la comunidad para que piensen de otra manera», expresó Emmanuel Pierre Louis, facilitador de la comuna Pedro Aguirre Cerda.

Desde la comunidad de mujeres haitianas, Phiberty Leger, relató su experiencia en la elaboración de las preparaciones y el impacto que tuvo en las mujeres que participaron de la iniciativa: «La integración de la comunidad haitiana es difícil debido al idioma porque la mayoría no habla español, por eso a veces los haitianos no se expresan, porque les da miedo decir palabras que no son. Creo que esta actividad ayudó a integrar a las mujeres, para que se sientan acogidas, y al mismo tiempo a compartir con las chilenas que participaron. Todas salieron muy felices porque aprendieron cosas nuevas».

El recetario es el producto final del proyecto de extensión “Programa de integración culinaria para la prevención de la malnutrición en niños(as) migrantes haitianos”, ganador del Fondo Concursable de extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y está disponible ACÁ.