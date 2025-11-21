Con 13 partidas aprobadas cerró la 2da jornada de discusión del Presupuesto 2026 en el Senado: Continúan el lunes «hasta total despacho»

Entre los aspectos relevantes, está la reposición de los recursos de gastos de personal de los más de 11 mil funcionarios del Poder Judicial, cuya partida en general también fue aprobada.

Con 13 partidas aprobadas cerró la 2da jornada de discusión del Presupuesto 2026 en el Senado: Continúan el lunes «hasta total despacho»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

Con 13 partidas aprobadas se cerró la segunda jornada de análisis del proyecto de ley de presupuesto 2026 en la Sala del Senado.

Tras la jornada solo quedaron 2 partidas pendientes. Asimismo, se abrió plazo entre las 10 y 15 horas de este sábado 22/11 para presentar indicaciones y así continuar con el trámite en la sesión de este lunes 24 de noviembre, «hasta total despacho».

Entre los aspectos relevantes, está la reposición de los recursos de gastos de personal de los más de 11 mil funcionarios del Poder Judicial, cuya partida en general también fue aprobada.

Las otras partidas que vieron la luz verde en esta jornada fueron la del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ministerio del Deporte, Ministerio de Minería, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Energía, Presidencia de la República, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Defensa.

Previamente, ayer jueves 20/11, se habían aprobado 5 partidas:  Servicio Electoral; Ministerio Bienes Nacionales; Ministerio Público; Ministerio Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; y Ministerio de Agricultura. Con esto, quedarían 15 partidas por despachar.  

Sigue leyendo:

CONFUSAM exige al Senado corregir el Presupuesto 2026 y aumentar el per cápita de APS

Diputada Serrano emplaza a la oposición por irresponsable actuar en la discusión del Presupuesto 2026

Presupuesto 2026: Senado aprueba y despacha 5 partidas en el primer día de discusión y votaciones

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Presupuesto 2026: Senado aprueba y despacha 5 partidas en el primer día de discusión y votaciones

Hace 23 horas
El Ciudadano

Cámara despachó Ley de Presupuesto 2026 con 14 partidas rechazadas

Hace 3 días
El Ciudadano

Derecha rechazó casi todas las partidas del presupuesto 2026: Ministro Grau reiteró disposición del Gobierno a alcanzar un acuerdo

Hace 3 semanas
El Ciudadano

CONFUSAM exige al Senado corregir el Presupuesto 2026 y aumentar el per cápita de APS

Hace 9 horas
El Ciudadano

Huechuraba: 700 pobladores marcharon para exigir agilización de viviendas sociales y freno a la especulación del suelo

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Chile: Movimiento Solidario Vida Digna convoca a jornada de protesta por la vivienda

Hace 1 mes
El Ciudadano

Budget 2026: Senate Approves and Dispatches 5 Items on First Voting Day

Hace 23 horas
El Ciudadano

Responsabilidad penal adolescente: Proyecto que aumenta penas e introduce cambios a la ley avanzó al Senado

Hace 2 meses
El Ciudadano

Chile: Senado ratifica prohibición a uso de celulares en todos los niveles educativos de los colegios

Hace 2 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano