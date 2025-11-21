Con 13 partidas aprobadas cerró la 2da jornada de discusión del Presupuesto 2026 en el Senado: Continúan el lunes «hasta total despacho»

Con 13 partidas aprobadas se cerró la segunda jornada de análisis del proyecto de ley de presupuesto 2026 en la Sala del Senado.

Tras la jornada solo quedaron 2 partidas pendientes. Asimismo, se abrió plazo entre las 10 y 15 horas de este sábado 22/11 para presentar indicaciones y así continuar con el trámite en la sesión de este lunes 24 de noviembre, «hasta total despacho».

Entre los aspectos relevantes, está la reposición de los recursos de gastos de personal de los más de 11 mil funcionarios del Poder Judicial, cuya partida en general también fue aprobada.

Las otras partidas que vieron la luz verde en esta jornada fueron la del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ministerio del Deporte, Ministerio de Minería, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Energía, Presidencia de la República, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Defensa.

Previamente, ayer jueves 20/11, se habían aprobado 5 partidas: Servicio Electoral; Ministerio Bienes Nacionales; Ministerio Público; Ministerio Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; y Ministerio de Agricultura. Con esto, quedarían 15 partidas por despachar.

📋Se abrió plazo entre las 10:00 y 15:00 horas de este sábado para presentar indicaciones y continuar con el trámite en la sesión de este lunes 24 de noviembre.

▶️https://t.co/INqNkv2gd0 pic.twitter.com/XfuVb2Nj8D — Senado Chile (@Senado_Chile) November 21, 2025

