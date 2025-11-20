Diputada Serrano emplaza a la oposición por irresponsable actuar en la discusión del Presupuesto 2026

La diputada Daniela Serrano (Distrito 12) acusó a la oposición de actuar con “irresponsabilidad” durante la discusión del Presupuesto 2026, advirtiendo que el clima de revanchismo político instalado por algunos sectores de derecha está poniendo en riesgo programas y obligaciones fundamentales del Estado.

Serrano sostuvo que la actitud de rechazo sistemático y bloqueos durante la tramitación no solo impide mejoras necesarias, sino que compromete el funcionamiento de áreas sensibles para millones de personas: “Buscar hoy día en el presupuesto un revanchismo con el gobierno finalmente termina siendo muy, muy difícil para poder concretar gran parte de las obligaciones que nosotros tenemos”, planteó.

La parlamentaria enfatizó que el Presupuesto es una herramienta para garantizar derechos y respuesta estatal, no un espacio para disputas partidistas que afecten a las comunidades.

En esa línea, hizo un llamado directo a los parlamentarios y parlamentarias de oposición a asumir su responsabilidad con el país: “Yo llamaría sobre todo a aquellos diputados y diputadas de oposición a no pensar solamente en su posición política, sino también pensar que este es un presupuesto para todos los chilenos y chilenas”.

Daniela Serrano recalcó que continuará trabajando para resguardar los recursos necesarios para áreas prioritarias como educación, seguridad, políticas sociales y programas territoriales, insistiendo en que la ciudadanía del Distrito 12 “no puede seguir siendo perjudicada por disputas que nada tienen que ver con sus necesidades reales”.

El Ciudadano