Con aprobación del TPP-11 Boric estaría incumpliendo su programa de Gobierno

Mañana martes 11 de octubre, el Senado votará el proyecto que ratifica la adhesión de Chile al Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés), también conocido como TPP-11.

La fecha se logró tras un acuerdo de los senadores pese a la resistencia del PC y el FA. De hecho, sus posiciones no han variado y se espera un voto negativo desde el sector.

Días atrás, el Presidente Gabriel Boric participó de un foro realizado por el diario El País, de España. Allí, reconoció que fue un error postergar el debate de este acuerdo, «las cosas difíciles hay que hacerlas de una, uno no puede estar postergando los debates como el TPP-11, que es un debate difícil para las coaliciones que apoyan al Gobierno», señaló en aquel entonces.

Asimismo, ponderó la estrategia de las “side letters” sobre la solución de controversias del tratado.

De aprobarse en el Senado la ratificación de la adhesión de Chile al Tratado, el presidente Boric estaría incumpliendo con uno de los puntos establecidos en su programa de Gobierno.

En el punto V del apartado «Tratados Comerciales, del Porgrama de Gobierno de Boric se establece que «no se firmarán nuevos tratados comerciales, incluyendo el TPP-11, mientras no se haya revisado todos los procesos de participación ciudadana, de gobiernos locales y regionales y los pueblos originarios, y los parámetros con principios feministas, verdes y descentralizadores».

“Presidente Boric, cumpla su palabra»

Cabe destacar que la semana pasada el alcalde de Recoleta y excandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, instó a Boric a cumplir con lo establecido en su programa de Gobierno.

“Presidente Boric, cumpla su palabra, a todos los que están ahí del Frente Amplio, a todos los que están ahí de Chile Digno, cumplan su palabra. Lean el programa que le ofrecieron a Chile y cumplan su palabra”, afirmó.

«En el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric se decía que nunca más íbamos a aprobar un tratado comercial si no había participación ciudadana y si no había discusión con la ciudadanía. Claramente no la ha habido y hoy día él rehúye de su responsabilidad», dijo durante la transmisión de su programa a través de la plataforma de YouTube.

Durante la noche del jueves pasado, Daniel Jadue participó en el espacio Mentiras Verdaderas de la Red, donde abordó el tema de la adhesión de Chile al tratado y la postura que ha demostrado hasta ahora el Gobierno.

El alcalde planteó que la gente está cansada de que los políticos «ganen campañas diciendo una cosa y cuando lleguen al Gobierno hagan otra».

«En el programa (de Boric) está escrito que ningún nuevo tratado se va a aprobar sin la participación ciudadana y hoy día tú lo vez y dices lo van a aprobar, esto depende del presidente, no del Senado si el presidente quiere que se apruebe el TPP-11 lo va a dejar, si quiere cumplir con su programa y no aprobar un tratado comercial contra una buena parte de la ciudadanía que claramente está en contra, así como organizaciones sociales de todos los sectores, sencillamente tiene que tomarlo y evitar que se apruebe en el senado”, afirmó.