Con fallo unánime: Corte de Santiago mantiene en prisión preventiva a exministra Ángela Vivanco

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este lunes 9/2 la medida cautelar de prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada por el Ministerio Público como autora de los delitos consumados de cohecho (3) y lavado de activos, los cuales habría cometido en el ejercicio de su cargo en el máximo tribunal, desde el año 2023.

En fallo unánime (causa rol 688-2026), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Rodrigo Schnettler Carvajal, la ministra Paola Díaz Urtubia y el ministro Carlos Escobar Salazar– confirmó la resolución apelada, dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el 30 de enero pasado.

«Con los fundamentos que constan en el registro audio, y lo dispuesto en los artículos 140 y 149 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de fecha treinta de enero de dos mil veintiséis dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en causa Rit 11340-2024, que dispuso la medida cautelar personal de prisión preventiva de la imputada Ángela Francisca Vivanco Martínez», señala el fallo emitido por la corte capitalina.

Recientemente, y tal como ha informado El Ciudadano, se han ido conociendo nuevos antecedentes que vinculan a la exministra con acciones irregulares.

Una de ellas es la denuncia realizada por Rubén Henríquez, quien se desempeñó como gerente legal de la salmonera Australis entre 2013 y 2022, quien presentó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una acusación formal que vincula a Ángela Vivanco con un posible esquema corrupto para obtener un fallo favorable para la empresa en el máximo tribunal.

A lo anterior se suma lo señalado por el exfiscal Carlos Gajardo respecto al fallo de 2020 del denominado Caso Cascadas, en el cual -recordemos- una sanción histórica contra Julio Ponce Lerou pasó de US$62 millones a cerca de US$3 millones, tras una decisión dividida (3–2) en la Corte Suprema.

Gajardo apuntó directamente al rol que tuvo Ángela Vivanco en esa votación, planteando que el episodio «merece ser investigado». Lee ambas notas a continuación:

