Con fallo unánime: Corte de Santiago mantiene en prisión preventiva a exministra Ángela Vivanco

Exintegrante de la Corte Suprema está imputada por el Ministerio Público como autora de los delitos consumados de cohecho y lavado de activos, los cuales habría cometido en el ejercicio de su cargo en el máximo tribunal, desde el año 2023. Por ahora, seguirá recluida mientras se desarrolla la indagatoria.

Con fallo unánime: Corte de Santiago mantiene en prisión preventiva a exministra Ángela Vivanco
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este lunes 9/2 la medida cautelar de prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada por el Ministerio Público como autora de los delitos consumados de cohecho (3) y lavado de activos, los cuales habría cometido en el ejercicio de su cargo en el máximo tribunal, desde el año 2023.

En fallo unánime (causa rol 688-2026), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Rodrigo Schnettler Carvajal, la ministra Paola Díaz Urtubia y el ministro Carlos Escobar Salazar– confirmó la resolución apelada, dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el 30 de enero pasado.

«Con los fundamentos que constan en el registro audio, y lo dispuesto en los artículos 140 y 149 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de fecha treinta de enero de dos mil veintiséis dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en causa Rit 11340-2024, que dispuso la medida cautelar personal de prisión preventiva de la imputada Ángela Francisca Vivanco Martínez», señala el fallo emitido por la corte capitalina.

Recientemente, y tal como ha informado El Ciudadano, se han ido conociendo nuevos antecedentes que vinculan a la exministra con acciones irregulares.

Una de ellas es la denuncia realizada por Rubén Henríquez, quien se desempeñó como gerente legal de la salmonera Australis entre 2013 y 2022, quien presentó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una acusación formal que vincula a Ángela Vivanco con un posible esquema corrupto para obtener un fallo favorable para la empresa en el máximo tribunal.

A lo anterior se suma lo señalado por el exfiscal Carlos Gajardo respecto al fallo de 2020 del denominado Caso Cascadas, en el cual -recordemos- una sanción histórica contra Julio Ponce Lerou pasó de US$62 millones a cerca de US$3 millones, tras una decisión dividida (3–2) en la Corte Suprema.

Gajardo apuntó directamente al rol que tuvo Ángela Vivanco en esa votación, planteando que el episodio «merece ser investigado». Lee ambas notas a continuación:

Australis

Exgerente de Australis acusa que Vivanco pudo estar tras fallo de 2022 favorable a la salmonera

rebaja de la multa a Ponce Lerou

Fallo 3–2 y voto Vivanco: exfiscal Gajardo pide indagar “si hubo coimas” por brutal rebaja a Julio Ponce Lerou

Seguiremos informando.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Trama bielorrusa: Mantienen en prisión a esposo de exjueza Vivanco y a abogados Vargas y Lagos

Hace 3 meses
El Ciudadano

Corte de Santiago acoge querella contra exministra Vivanco: "Es plausible inferir que recibió dinero para sí y su conviviente por favorecer intereses de CBM"

Hace 2 meses
El Ciudadano

Fiscalía por prisión preventiva de Ángela Vivanco: “El tribunal dio por ratificado que todos los antecedentes expuestos dan cuenta de los delitos” 

Hace 1 semana
El Ciudadano

De la Corte Suprema a la cárcel: Decretan prisión preventiva para Ángela Vivanco por Caso Muñeca Bielorrusa

Hace 1 semana
El Ciudadano

¿De la Suprema a la cárcel?: Fiscalía pide prisión preventiva para exministra Ángela Vivanco

Hace 2 semanas
El Ciudadano

De los chats de Hermosilla a la confesión de Muñoz: El cerco judicial sobre Ángela Vivanco

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Vivanco apuesta el todo o nada en la Suprema: apela para revertir el antejuicio

Hace 2 meses
El Ciudadano

Ángela Vivanco se dice “víctima”, pero relatores describen presiones, saltos en la fila y maniobras irregulares

Hace 2 meses
El Ciudadano

Ministro Cordero por detención de Vivanco: "Es un golpe institucional muy severo"

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano