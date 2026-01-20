Con personal médico y clínicas móviles: Municipio de Puente Alto envía su primera delegación de ayuda a Penco

La comuna de Puente Alto envió su primera delegación de ayuda a Penco, una de las zonas más afectadas por los recientes incendios forestales que golpean a las regiones del Biobío y Ñuble.

La asistencia forma parte del apoyo humanitario impulsado por el municipio puentealtino. Así, a las 13 horas de este martes 20/1, partió una caravana integrada por 36 funcionarios municipales y 4 vecinas voluntarias, entre ellos personal médico, de emergencia y dirigentes sociales, quienes trasladan aportes recolectados en los últimos días para colaborar con las familias damnificadas.

La delegación viaja también con una ambulancia, una clínica móvil de salud, una clínica veterinaria móvil, una van con personal, una camioneta con kit de emergencia, un furgón UGRED, un generador eléctrico y conectividad a internet.

«Estos móviles permitirán entregar atención sanitaria, veterinaria y logística en terreno, reforzando las labores de respuesta que ya encabeza en la zona el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo Herrera, junto a su par de Penco, Rodrigo Vera Riquelme», señalaron desde el municipio.

Desde la entidad explicaron que el traslado de este equipo no afectará las atenciones médicas habituales de Puente Alto, ya que quienes participan cumplen funciones de gestión sanitaria y logística, sin modificar los servicios clínicos regulares.

Esta acción solidaria se enmarca en el Convenio de Cooperación, Colaboración y Ayuda Mutua firmado el 20 de enero de 2026 entre las municipalidades de Puente Alto y Penco, que formaliza mecanismos de apoyo recíproco frente a situaciones de catástrofe, fortaleciendo la capacidad de respuesta local ante emergencias.

Asimismo, el municipio de Puente Alto mantiene 45 puntos de acopio habilitados en la comuna para continuar recolectando donaciones en apoyo a las familias afectadas por los incendios en el sur del país.

El Ciudadano