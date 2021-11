Con voto decisivo de Goic: Senado rechazó proyecto de cuarto retiro y pasa a Comisión Mixta

El Senado rechazó este martes la idea de legislar el proyecto que permitiría un cuarto retiro de los fondos previsionales AFP, por lo que ahora deberá pasar a una Comisión Mixta que estará integrada por miembros de la Cámara Alta y la Cámara Baja.

[VOTACIÓN]📝Te dejamos el detalle de la votación en Sala del proyecto que autoriza el retiro anticipado del 10% de los fondos previsionales.



Al no alcanzar los 3/5 de quórum en la Sala del Senado la iniciativa pasará a Comisión Mixta.

▶https://t.co/fHZ4EDJxja pic.twitter.com/H8i2XTYGIH — Senado Chile (@Senado_Chile) November 9, 2021

La iniciativa recibió 24 votos a favor, 15 en contra y una abstención.

A COMISIÓN MIXTA🔀| Por no alcanzar los 3/5 la Sala del Senado rechazó por 24 votos a favor y 15 en contra el proyecto que autoriza el retiro anticipado del 10% de los fondos previsionales.

▶https://t.co/kzpik5fXEK pic.twitter.com/Bk28bfvo52 — Senado Chile (@Senado_Chile) November 9, 2021

Lluvia de críticas contra Carolina Goic

El voto clave para el resultado fue el de la senadora de Democracia Cristiana, Carolina Goic, quien ante la ausencia del senador Guido Girardi (PPD), era la requerida por el bando opositor para decantar una votación en favor de legislar por un nuevo retiro de las AFP y no pasar dicho proyecto a una Comisión Mixta, entre representantes de ambas Cámaras, tal y como finalmente ocurrió.

En su intervención, Goic señaló que empatiza “con la idea del retiro, pero ¿qué pasa con los efectos en la desigualdad? Me parece una patudez del Gobierno plantear los efectos negativos. Entregamos una propuesta de la oposición para mejorar las pensiones, pudieron haber frenado la discusión hace tiempo”, dijo.

Tras la decisión, la senadora de DC, Yasna Provoste, señaló que lamenta el resultado, no obstante, espera que «el trabajo prospere rápidamente en la Comisión Mixta»

«Si hoy estamos acá es porque seguimos con la esperanza viva de que el cuarto retiro sea una realidad. nos parece muy importante hacerlo acompañado con los presidentes de la Cámara de Constitución, tanto en la cámara como el senado, quienes mayoritariamente han votado a favor de esta iniciativa, esperemos que el trabajo prospere rápidamente en la Comisión Mixta. Nos hubiese encantado estar aquí con una votación favorable en general. Claramente faltaron muchos más votos de parlamentarios de gobierno», expresó en rueda de prensa.

«Tenemos esperanzas que, a pesar de una situación adversa como la que hemos vivido en el día de hoy, hagamos realidad el cuarto retiro pensando en los millones de familias que hoy tiene esperanza en esta iniciativa. Yo quiero agradecer muy sinceramente la gran mayoría de la unidad de la oposición, prácticamente toda la oposición el día de hoy estuvo tras la aprobación en general del cuarto retiro”, indicó la candidata presidencial, quien ala referirse a Goic sólo señaló que la senadora se sumó a otros parlamentarios de Gobierno, de no votar en favor de la necesidad de los ciudadanos, como sí lo hicieron otros tres correligionarios suyos en la DC, la senadora Ximena Rincón junto a Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro.

“Quiero agradecerles los senadores Huenchumilla, Pizarro y Rincón por haber entendido el mensaje que hoy día plantea la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Si hoy estamos acá es porque seguimos con la esperanza viva en que este cuarto retiro sea una realidad”, señaló.

“Nos hubiese gustado estar aquí con una votación favorable, en general, y quiero valorar tanto a la senadora Marcela Sabat como al senador Ossandón, de contribuir con su votación favorable, pero claramente aquí faltaron muchos más votos de los parlamentarios y parlamentarias de Gobierno. De aquellos que durante todo este tiempo se manifestaron a favor, que aprobaron los retiros anteriores, hay quienes incluso dicen ‘mire, yo estoy porque se retiren todos los fondos’, pero se arrancan a la hora de votar. La ciudadanía también debe mirar con mucha claridad respecto de donde depositan sus confianzas en esta elección”, finalizó.

Marcos Ilabaca, por su parte, lamentó que haya sido por «una senadora que le dio vuelta a la espalda», no se haya aprobado el cuarto retiro.

“Abriremos el plazo correspondiente para todas las indicaciones que sean necesarias. Es autonomía de cada senador o senadora presentar estas indicaciones y seguiremos adelante. Lo importante acá es dar la señal clara y precisa que hubo una inmensa mayoría de senadores y senadoras que están por aprobar este cuarto retiro y que hoy día, simplemente por un voto, no hemos podido conseguirlo”, explicó el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urrest, quien cargó contra Goic.

“No es justo, no es justo, que por una senadora tengamos esta situación de rechazo”, aseguró al paso que le pidió a la parlamentaria y todos los senadores de Gobierno asumir su decisión de cara al pueblo chileno.

“Quienes votaron en contra tienen que hacerse cargo de su votación, hay 24 senadores y senadoras que han votado a favor, que han dado su aprobación y quienes votaron en contra, quienes han justificado su voto, o no lo han justificado, mejor dicho, tendrán que explicarle a la ciudadanía, a sus electores, a sus votantes, porqué no lo han hecho. Al menos como bancada del Partido Socialista nosotros dijimos que iban a estar todos los votos y así fue”, apuntó.

Siento una profunda decepción por los chilenos y chilenas que estaban muy esperanzados (…) Una senadora les dio vuelta la espalda», se manifestó, citado por 24Horas.

⭕ Diputado @marcos_ilabaca tras rechazarse el cuarto retiro del 10%: “Siento una profunda decepción por los chilenos y chilenas que estaban muy esperanzados (…) Una senadora les dio vuelta la espalda".



En vivo ➡️ https://t.co/20cEWbtwQH pic.twitter.com/VgoMnRFowt — 24 Horas (@24HorasTVN) November 9, 2021

Quien también expresó su molestia por la decisión de Goic fue el diputado Marcos Ilabaca (PS), presidente de la Comisión por el cuarto retiro de la Cámara Baja, que llegó al punto de prensa del Congreso para acompañar a la candidata presidencial Provoste para intentar dar explicaciones a la ciudadanía por el revés en la votación del cuarto retiro de fondos previsionales.

“Hoy en la mañana la Cámara de Diputados dio un ejemplo de como se hacen las cosas en unidad. La unidad de la oposición en la Cámara de Diputados hoy día logró declarar admisible la Acusación Constitucional, pero lamentablemente esa misma unidad no primó hoy día en el Senado y no primó porque una senadora le dio la espalda a los chilenos y chilenas, porque una senadora lamentablemente no escuchó lo que las chilenas y chilenos, en cada uno de los barrios de Chile hoy día están pidiendo. Eso es lo que sucedió hoy en el Senado”, arrancó el diputado socialista, que acusó falta de transparencia en el discurso a los electores.

“Le dieron la espalda a los chilenos, se sacaron las caretas y hoy día una senadora se la sacó y sería bueno que explicara porqué se la sacó, ¿porqué está del lado de las AFP? ¿Porqué no está al lado de los millones de chilenos que hoy día están esperando?”.

“Hoy día hemos perdido una batalla, eso es cierto, pero no vamos a perder la guerra, vamos a seguir detrás de perseguir lo que hoy los chilenos y chilenas nos requieren y lo que ellos nos requieren hoy es unidad, trabajo y por favor, ¡aprueben el cuarto retiro!”, dijo, citado pro Publimetro.

La diputada humanista Pamela Jiles decidió calificar la decisión como una «buena noticia dentro de todo», y aseveró que se tendrá «en cualquier momento un cuarto retiro».

Diputada Pamela Jiles por rechazo del cuarto retiro en el Senado y despacho a Comisión Mixta: "Dentro de lo posible es una buena noticia". La parlamentaria asegura que esto acelerará su tramitación. @24HorasTVN pic.twitter.com/Vn3Y38HAsI — Poirot Escovedo (@poirotes) November 9, 2021

De aprobarse este proyecto se podría retirar un monto máximo de 150 UF ($4.546.500), y un mínimo de 35 UF ($1.060.850). Si el total ahorrado es menos de 35 UF, se podrá sacar la totalidad de los fondos.