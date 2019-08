Con votos de la ex Nueva Mayoría, Senado aprueba en general la «ley corta» antiterrorista

Tras un debate fuertemente cruzado por la necesidad de contar «con una legislación antiterrorista y de inteligencia moderna y acorde a los tiempos actuales», la Sala del Senado aprobó con 32 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones la denominada “ley corta” antiterrorista (ver detalle de la votación acá).

Ahora, corresponde que la iniciativa vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para su estudio en particular, fijándose como plazo el 19 de agosto para presentar indicaciones.

En lo fundamental, la iniciativa aprobada modifica el artículo 226 bis del Código Procesal Penal para permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de delitos considerados como terroristas. De este modo, se podrían permitir intervenciones telefónicas, grabaciones, fotografías y agentes encubiertos, entre otros.

Al respecto, el ministro Andrés Chadwick expresó la voluntad del Ejecutivo para “poner urgencia al proyecto de ley larga antiterrorista y avanzar con la mayor brevedad despacharlo este año”. El secretario de Estado acogió así el llamado de diversos sectores para poder abordar de manera más decidida los desafíos que tiene el país en este ámbito.

En la contraparte, el senador Francisco Huenchumilla señaló que no es adecuado legislar una ley corta para aplicarla a una “ley enferma” y cuestionada nacional e internacionalmente como es la antiterrorista, y agregó que “no estoy para darle un cheque en blanco a una ley que se ha aplicado mal”, anunciando de esa forma su voto en contra porque “vamos a quedar en el peor de los escenarios: con la ley enferma, la ley mala y con esta guinda de la torta de poner informantes”.

En la misma línea, el senador Alejandro Navarro indicó que hay un criterio común para determinar que la ley vigente “es una ley enferma, insuficiente” más allá de las posturas expresadas y acusó que el Ejecutivo no quiere tramitar una ley larga. Asimismo, advirtió que el proyecto no sancionaría el financiamiento del terrorismo, ni podría intervenir conversaciones telefónicas si no hay nombres completos, además de la falta de una definición de terrorismo.

Fuente: Senado