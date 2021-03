Con votos de la oposición: Gobierno logra aprobar extensión del Estado de Excepción y el Toque de Queda en la Cámara de Diputados

Esta jornada, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por amplia mayoría extender el Estado de Excepción Constitucional y el Toque de Queda que vencía el próximo 13 de marzo, por lo que esta medida se extendería hasta el próximo mes de junio.

La votación a favor sumó a todo el bloque de “Chile Vamos”, a la que se adhirió la bancada del PS, la DC y el PPD, entre otros parlamentarios de la oposición.

En contra estuvo la bancada del Frente Amplio (FA), el PC y otros independientes de la oposición.

La cámara baja comenzó con la exposición de los representantes del gobierno, encabezados por el ministro de Salud, Enrique Paris, y el ministro Secretario General de la Presidencia, Juán José Ossa.

Paris expuso el informe del gobierno que constó de 11 puntos que, a juicio del Ejecutivo, justificaban la mantención de la medida restrictiva vigente.

Y si bien gran parte de la oposición señaló que los argumentos presentados fueron inconsistentes y poco profundos para justificar seguir extendiendo el toque de queda, la mayoría de estos decidió dar su aprobación, a excepción del bloque de Diputados y Diputadas del Frente Amplio (FA), y el Partido Comunista (PC), además de parlamentarios del Partido Humanistas y otros independientes.

Mientras que el bloque de diputados oficialistas estuvo a favor de prorrogar la medida que restringe derechos de los ciudadanos con el objetivo de fortalecer las medidas sanitarias, algo que se ha puesto en duda por parte de expertos y también de la ciudadanía que tiene la sensación que estas restricciones son medidas de control social más que sanitarias.

El chantaje de Ossa

En la discusión, las declaraciones del ministro Ossa causaron polémica tras advertir que de no aprobarse la extensión del Estado de Excepción “millones de chilenos perderán los beneficios como el IFE, Bono COVID y otros, porque están asociados al Plan Paso a Paso”, afirmó ante la Cámara.

Estas declaraciones fueron criticadas por los diputados y diputadas de oposición, las que fueron catalogadas como un “chantaje” por amenazar que las familias chilenas pueden perder los beneficios sociales que han sido aprobados por el mismo congreso en plena pandemia.

Incluso, el diputado Marcelo Schilling (PS) enfatizó que “el Secretario Ossa amenazando con el hambre y las protecciones sociales son el típico chantaje de la clase alta”.

Ya ha causado críticas además en redes sociales como twitter por parte de la opinión pública.

Este chantaje es lo que escuchamos repetidamente hoy en la @Camara_cl. Como FA hemos manifestado poner toda nuestra voluntad para q dichas medidas continúen sin quedar amarradas al estado de excepción. Además, código sanitario también confiere facultades para combatir la pandemia https://t.co/Gy4qkjEDMT March 9, 2021

Bancada de la oposición dividida

Sin embargo, los que la aprobaron, en su mayoría lo hicieron -según argumentaron- en base a los argumentos de algunos expertos del Colegio Médico, quienes expusieron la semana pasada ante la Comisión de Salud de la Cámara señalando que “la evidencia sí demuestra que el conjunto de medidas adoptadas a nivel mundial, – en las que se considera el toque de queda- tuvo un rol importante en la disminución de casos y muertes”.

Sin embargo, más categórico fue el rechazo de Diputados y Diputadas del Partido Comunista, como del Frente Amplio.

“Los resultados de esta medida no han arrojado que realmente el estado de excepción resuelva la pandemia, lo que sí hemos visto es un excesivo uso de aquellas atribuciones que restringen las libertades particulares e individuales de las y los ciudadanos haciendo uso de ese estado de excepción” señaló la diputada comunista, Karol Kariola.

“En principio parecía una medida razonable dada la incertidumbre del virus que enfrentábamos, pero creemos que no es justificable y que no hay razones sanitarias suficientes para seguir extendiendo en particular el toque de queda” Expuso el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric.

Error comunicacional del gobierno

Durante la sesión, el ministro de salud aceptó la crítica de que el mensaje comunicacional de exitismo por el “Plan de vacunación” condujo a un relajo por parte de la población. Posteriormente pidió la colaboración del mismo congreso y de sus parlamentarios y parlamentarias como mensajeros comunicacionales a la población para mejorar esa comunicación y advertir de seguir tomándole peso a la pandemia.

Además, gran parte de los parlamentarios tanto algunos oficialistas como de oposición, criticaron las medidas de apertura en casinos, gimnasios y el plan de vacaciones, y que estos deben ser los que produjeron el rebrote actual, considerando que este mensaje ha causado confusión en la gente.

RESULTADO

Finalmente, el Estado de Excepción fue aprobado por la Cámara por 102 votos a favor, 42 en contra, y 2 abstenciones. Ahora falta que el Senado vote la solicitud presidencial de alargar o rechazar la medida restrictiva.

Revisa el detalle de la votación a continuación: