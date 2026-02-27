Concejal de Talcahuano emplaza a gobernador Sergio Giacaman por problemas de alcantarillado y malos olores en población Leonor Mascayano

"Creemos que la municipalidad ha hecho todo lo que está a su alcance por medio de su dirección de operaciones logísticas, para apoyar a los vecinos y vecinas. Sin embargo creemos que es importante que otras instituciones del Estado se puedan comprometer para solucionar este tema que lleva años", planteó el edil Matías Coloma.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El concejal de Talcahuano, Matías Coloma, emplazó al gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, y al consejo regional, a dar una solución definitiva a los problemas de alcantarillado y malos olores que afecta a la población Leonor Mascayano.

«Creemos que la municipalidad ha hecho todo lo que está a su alcance por medio de su dirección de operaciones logísticas, para apoyar a los vecinos y vecinas. Sin embargo creemos que es importante que otras instituciones del Estado se puedan comprometer para solucionar este tema que lleva años», planteó el edil en un video compartido en sus redes sociales.

«Es por eso», agregó el concejal Coloma, «que emplazamos al gobernador, Sergio Giacaman, y al consejo regional en pleno, para que asuman un liderazgo y un compromiso con la población, junto a otras instituciones del Estado que puedan entregar soluciones a nuestros vecinos y vecinas».

Seguiremos informando.

