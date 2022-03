Concejala que sorprendió a Carabineros durmiendo en plena ronda:  «Yo sé que los turnos son extensos, pero no hacen la pega»

Carabineros de Chile dio de baja a los dos oficiales que, en pleno horario de servicio, fueron sorprendidos durmiendo en un auto particular, en un episodio denunciado por la concejala de Panquehue, Gabriela Vega.

Vega grabó a los efectivos policiales pernoctando en el estacionamiento de una bomba de bencina, dentro de una camioneta privada, mientras debían encontrarse en su ronda nocturna.

Concejala de la comuna de Panquehue, Gabriela Vega, descubrió a dos Carabineros durmiendo en pleno turno.

– Ambos funcionarios fueron dados de baja. pic.twitter.com/1V2PnoWBIi — LA NOVENA COLUMNA (@ColumnaNovena) March 21, 2022

La concejala explicó que estuvo llamando a Carabineros porque “había un sujeto sospechoso en el sector del río, andaba con un rifle y yo estaba ahí con mi esposo”.

“Llamé a Carabineros unas cuatro o cinco cinco veces y que me decía, ‘sí ya van a ir de Catemu’ y al final no llegan”, detalló Vega en una entrevista en «Contigo en la Mañana».

Respecto a los funcionarios descubiertos, indicó: “Vecinos me contaron que Carabineros estaban durmiendo en una Shell de acá. Los han visto varias veces, si al final es una comuna pequeña. Es por eso que fui”, indicó la concejala.

Vega detalló que hay un déficit tanto de Carabineros como de vehículos policiales, lo que se demuestra en que “vecinos llaman y no contestan, dicen que van a ir y no llegan. Eso es todos los días”.

“Panquehue es una comuna bien tranquila, pero desde hace dos semanas que se están viendo muchos robos y mucha delincuencia. Yo sé que los turnos son extensos en Carabineros, pero no hacen la pega”, agregó.

Aclaró que su denuncia “no es ni un acoso ni que la concejala los está molestando, no es así. Es que nosotros los necesitamos. Necesitamos seguridad en la comuna y no la tenemos. No es justo que los vecinos nos pregunten a nosotros qué pasa con la seguridad o con Carabineros”.

“No me alegra que los hayan dado de baja. Yo no soy la institución para darlos de baja. Igual me afecta porque sé que son personas como nosotros”, señaló la autoridad local, citada por CHV Noticias.

La concejala reveló que ya había tenido problemas con Carabineros de Panquehue.

“No puedo revelar lo que sucedió, pero son problemas anteriores ¿Si me trataron de tirar la camioneta encima? Sí, lo dije en el video”, señaló, negándose a revelar qué había sucedido antes, pese a la insistencia de los animadores, cita El Desconcierto.

En este sentido, señaló que siempre se les ha ofrecido camioneta de la municipalidad, pero ellos se han negado.

“Ellos dijeron que no tenían camioneta oficial, por eso estaban en una particular, pero en la municipalidad se les ofreció y siempre se han negado”, añadió.

Al respecto, recalcó que no tienen vehículo porque “se les incendió una patrulla porque dejaron toda la noche el auto encendido con la calefacción y se quedaron dormidos”.

Además de dar de baja a los oficiales, Carabineros inició un sumario para saber por qué la comisaría de esa comuna no cuenta con vehículos oficiales.