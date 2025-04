Concejo Municipal de Independencia destituye a administrador por polémica con cámaras con audio

En una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Independencia, la mayoría de los concejales aprobó la remoción de Sebastián Sotelo, administrador municipal y estrecho colaborador del alcalde Agustín Iglesias (independiente pro UDI). La votación terminó con seis votos a favor y tres en contra —entre estos últimos, el del propio alcalde— y contó con un amplio respaldo político, desde el Partido Comunista hasta representantes del Partido Republicano.

La decisión fue motivada por la controversia generada al descubrirse que al interior del municipio existían cámaras de seguridad con capacidad de grabar audio, sin que los funcionarios estuvieran informados de ello. Si bien no hay pruebas de que el audio haya sido utilizado, los concejales cuestionaron que tanto Iglesias como Sotelo tenían conocimiento de los dispositivos y no lo comunicaron ni tomaron medidas al respecto.

Durante la sesión, convocada exclusivamente para tratar la remoción de Sotelo, los concejales expusieron sus argumentos. Según relataron, en una reunión previa el alcalde reconoció estar al tanto de la existencia de estas cámaras.

El concejal José Miguel Cuevas (PS) enfatizó: “Fuimos testigos de una declaración que confirma que en la Municipalidad de Independencia existen cámaras que no solo captan imágenes, sino también las conversaciones de trabajadores, vecinos y concejales”.

Historial de denuncias contra Sebastián Sotelo

Varios concejales también mencionaron antecedentes previos de Sotelo, quien antes trabajó en la Municipalidad de Las Condes con la alcaldesa Daniela Peñaloza. Cuevas denunció que había sido objeto de múltiples acusaciones por parte de funcionarios, relacionadas con maltrato y persecución laboral. Esta trayectoria, sumada al hallazgo de las cámaras, reforzó las sospechas de malas prácticas.

La concejala Leyla Pichara (Frente Amplio) recordó que la instalación de cámaras con audio en espacios laborales sin consentimiento vulnera derechos fundamentales, como la privacidad y la dignidad de los trabajadores. “Grabar conversaciones en el lugar de trabajo sin autorización constituye una intromisión indebida en la vida privada”, aseguró.

Agregó que existen denuncias de funcionarios que han sido desvinculados o sumariados sin que se cumplieran los procedimientos adecuados. “No es aceptable que se supiera de estas cámaras y no se hiciera nada al respecto”, afirmó.

Incluso el concejal republicano Máximo Breake apoyó la remoción, argumentando que si la administración tenía conocimiento de los micrófonos, debió haberlo denunciado. “Es gravísimo que se pudieran grabar conversaciones privadas en los pasillos del municipio”, subrayó.

La defensa del alcalde Iglesias

Por su parte, el alcalde Agustín Iglesias defendió a su administrador, insistiendo en que la instalación de las cámaras ocurrió durante la administración anterior. Además, aseguró que su gobierno no ha hecho uso del audio de estos dispositivos.

“El sistema principal tiene capacidad para grabar sonido, pero esa función está deshabilitada. Si bien algunos modelos incluyen micrófono, este debe activarse manualmente y sólo funciona en tiempo real”, explicó.

Iglesias recalcó que no existe ninguna denuncia formal por escuchas ilegales, e invitó a quienes tengan antecedentes a presentarlos. “Cuando se informó del tema, tomamos medidas inmediatas. No hay grabaciones de audio, no hay escuchas, y no hemos cometido ninguna ilegalidad”, afirmó.

Los únicos concejales que votaron en contra de la destitución de Sotelo, además del alcalde, fueron Macarena Díaz y Manuel Jara.