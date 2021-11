Condena ciudadana a Las Últimas Noticias por poner como víctima y en portada a motorista agresor de una mujer

Esta semana causó conmoción el hecho de que un motorista perpetrada un ataque con una cadena contra el auto de una mujer en la comuna de Independencia.

La lamentable agresión ocurrió este lunes, cuando la mujer se trasladaba hacia el oriente por avenida Santa María, cuando el motorista, llamado Patricio Salinas, de 30 años la adelantó por la derecha y topó el vehículo conducido por la mujer, tras lo cual se detuvo y la encaró por «encerrarlo».

«Cómo se te ocurre hacer eso», le reclamó la mujer al motorista, a lo que el sujeto le cuestionó que le fuera quitando espacio. «Estamos todos pasando por el lado. No me estás dejando pasar, yo me tiro para allá y tú me cierras, como haces esa h… Yo voy por mi pista, tengo permitido pasar entre los autos», sostuvo.

El hombre golpeó el vehículo y continuó con su camino. Sin embargo, pocos metros más adelante, en una detención por una luz roja, la mujer se bajó y retiró la mascarilla que tapaba la patente de la motocicleta para luego devolverse.. Ante esto, el motorista extrajo una cadena desde la maleta con la que rompió el parabrisas del vehículo.

A raíz de conocerse el video del hombre golpeando el vidrio del automóvil con una cadena surgieron una gran cantidad críticas y rechazo por parte de la ciudadanía.

Sin embargo, la decisión del periódico Las Últimas Noticias (LUN) de publicar este jueves en portada un artículo en el cual el motorista Patricio Salinas se victimiza, argumentando que ha recibido más de 700 amenazas de muerte, generó aún más repudio, justo durante esta jornada cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En la entrevista con LUN, se destaca que el hombre aseguró estar arrepentido.

«Estoy arrepentido. Hago una autocrítica. Han pasado muchas cosas después de ese episodio», dijo.

Según su versión iba atrasado al restaurante donde trabajaba como administrador, e iba en la motocicleta y que en la pista iban tres motoristas; uno adelante y otro atrás.

De acuerdo con su relato, uno pasó por el lado de la señora y que ella «se cerró hacia ese lado cuando yo iba a pasar. Así que aceleré, me cambié de lado y ella aceleró, se cerró y me topó por atrás».

Aseguró que su intención era «hablar» con ella y que la discusión fue escalando hasta que «de frustración e ira le rompí el espejo. Cuando me devolví para irme, vi por el espejo retrovisor que ella se acercó y pensé que quería botarme de la moto».

Justificó el ataque con la cadena al vehículo de la mujer, bajo el aumebnto de que se debió a un ataque de ira.

«Nunca fue mi intención pegarle a ella. No tengo idea qué quería demostrar y por qué lo hice. Fue rabia, ira, no fue nada más», asegura.

En la entrevista de LUN, se victimizó y señaló que fue despedido de su trabajo y, por lo bajo, ha recibido al menos 700 mensajes con amenazas de muerte y «de que me van a linchar».

«No he podido llegar a mi casa, porque incluso hicieron una convocatoria en redes sociales para ir a funarme allá», relató en conversación con el citado medio.

Además indicó que han llamado por teléfono a su familia y que han divulgado datos personales, tales como el rut, teléfonos y direcciones, y que intentaron «hackear» sus redes sociales.

«¿Qué le pasó al editor de Las Últimas Noticias?»

José Antonio Neme conductor del programa «Mucho Gusto»cuestionó este jueves la violencia que se está viendo en la sociedad actual y cómo estamos reaccionando de forma agresiva a los problemas cotidianos.

«Esto subyace a un relato de violencia que yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Desde la funa, desde los escupos, desde los insultos en redes sociales, levantamientos de conductas y agresiones (…) Estamos todos convertido en unos bárbaros», indicó.

Al respecto, el panelista Roberto Saa, condenó el error, que a su juicio cometió Las Últimas Noticias al dedicar su portada al motociclista y las amenazas de muerte que éste ha recibido tras la divulgación del polémico video.

«Cómo esto tiene un correlato en la prensa. Yo no sé qué le pasó al editor de Las Últimas Noticias, con todo el respeto y cariño que uno le tiene a LUN, pero la noticia no es las amenazas de muerte, que son hechos que uno condena pero el punto está en que este hombre saca una cadena y casi mata a una persona porque si no tiene ese vidrio la cadena destruye tu cara, básicamente», dijo.

La excandidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, también se pronunció sobre la portada de LUN y expresó su rechazo a que se victimice al victimario.

— Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) November 25, 2021

«En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo que Chile requiere es la máxima sanción social, penal y moral frente a estos hechos. Victimizar al victimario es una nueva agresión para todas nosotras y para nuestra sociedad», manifestó la senadora (DC) en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

Agresor como víctima

De igual manera, gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos expresaron su repudio en las redes sociales al hecho de que LUN otorgue tribuna y coloque como víctima a un violento motorista que agredió a mujer con una cadena.

Asimismo, critican al citado medio por distorsionar la realidad, darle prioridad al relato del motorista, y colocar en plan de víctima a un agresor.

Otros señalan al periódico de servir a los intereses de la ultraderecha y defender al motorista que en un ataque de ira rompió con una cadena los espejos y el vidrio al vehículo de una mujer.

Incluso, los motoristas se pronunciaron en las redes, repudiando el actuar de Salinas y también al diario Las Últimas Noticias.