Conductora amenazada con arma por PDI en Costanera Norte: «El Estado nos tiene que proteger y como ciudadana estoy amedrentada»

Un funcionario de la Policía de Investigación (PDI), por razones desconocidas, apuntó este jueves contra una familia que se encontraba dentro de su vehículo circulando por la carretera de Costanera Norte.

La víctima relató que manejaba su vehículo, para llevar a sus hijas al colegio, cuando una patrulla de la PDI los sobrepasó y en una actitud furiosa, el copiloto abrió la puerta y le mostró una pistola de grueso calibre.

“Uno de ellos abre la puerta y me apunta con una subametralladora, no era una pistola sencilla. Mi hija quedó muy asustada. El señor me decía que debía bajar mi velocidad, pero no iba a más de 80km/h”, detalló la víctima al matinal Contigo en la Mañana, citada por El Desconcierto.

“Estamos en democracia y no corresponde que un PDI me apunte con esa arma. ¿Qué pasa si se le disparaba? Iba con mis hijas, es muy violento y no tiene justificación”, añadió.

“Quiero dejar en claro que soy yo, como ciudadana, que estoy amedrentada. Mis hijas están amedrentadas… El Estado nos tiene que proteger y no amedrentar”, agregó en declaraciones recogidas por Radio Bio Bío Chile.

Indicó que evalúa presentar una denuncia para que se investigue.

El video fue repudiado por redes sociales y la PDI recibió fuertes críticas en redes sociales.

Por redes sociales, circula un supuesto comunicado de la PDI, no obstante, no se encuentra en los canales oficiales del cuerpo de seguridad.

En el supuesto texto, la PDI confirma que es una de sus patrullas y que se investigará el hecho.