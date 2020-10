Confedeprus: Denuncia contra Mañalich por manipulación de datos coincide con ocultamiento de información a Fiscalía

La presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, Confedeprus, Consuelo Villaseñor, expresó sus serios reparos luego de la denuncia hecha por la epidemióloga y ex jefa de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, Andrea Albagli, quien aseguró que el gabinete del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, le había pedido manipular la base de datos de contagiados por Covid-19, disminuyendo los casos para hacerlos calzar con las cifras oficiales entregadas diariamente por el entonces ministro de la cartera.

La profesional, que renunció a su cargo en septiembre, reveló además que no se adoptaron medidas tras la realización de un estudio que mostró una mayor letalidad en pacientes Fonasa que en los de Isapres. Esto, en el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia -por lo que están querellados, además del ex ministro, el Presidente Sebastián Piñera y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga-, y en la que la epidemióloga declaró como testigo.

«La verdad es que esta denuncia no nos llama la atención, considerando el historial del ex ministro Mañalich, expulsado del Colegio Médico por razones éticas, y quien alteró las cifras de listas de espera para mostrar una gestión falsamente exitosa durante el primer gobierno de Sebastián Piñera», afirmó Villaseñor.

La dirigenta agregó que «esto no hace sino confirmar lo mismo, una forma de actuar mantenida y avalada en el tiempo por círculos de poder que ahora lo blindan para protegerse también a ellos mismos. No olvidemos que alguna vez se jactó de tener contactos y protección, así como también sostuvo hace un tiempo que acusarlo de mentir era un delito».

«La verdad es que las cifras de Covid-19 que entregaba siendo ministro y el manejo en general de la pandemia, siempre suscitaron dudas por su poca claridad, por ser confusas, contradictorias y, en definitiva, poco transparentes, por lo cual existe una acusación constitucional en su contra de la que somos parte, y en la cual estos nuevos antecedentes deberán ser incorporados», expresó Villaseñor.

Finalmente, la representante sindical advirtió que «llama mucho la atención esta coincidencia, por decirlo así, entre el hecho que el ministro Paris niegue la entrega de información sobre el manejo de la pandemia a Fiscalía, aduciendo razones de ‘seguridad nacional’, con esta denuncia realizada por alguien que conoce la realidad desde adentro, que tiene testigos y además correos que avalan su testimonio».

«Entonces, ¿cuáles serían esas razones de ‘seguridad nacional’ que menciona el ministro Paris para no entregar la información, entorpeciendo así el desarrollo de la investigación? ¿Qué se está tratando de ocultar, por qué saber la verdad puede ser tan peligroso? ¿Quiénes pueden aparecer involucrados? Es muy delicado y los hechos deben ser esclarecidos», concluyó la presidenta de Confedeprus.