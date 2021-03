Congreso: Avanza proyecto que busca consagrar como camino público las huellas o senderos de uso ancestral

Luego de hacer un minuto de silencio y recordar el aporte y trayectoria del actor Tomás Vidiella, fallecido recientemente a consecuencia del Covid-19; la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados continuó con la discusión del proyecto de ley que busca consagrar el carácter de camino público de las huellas o senderos de uso inmemorial o ancestral.

El objetivo de la iniciativa es considerar públicos dichos senderos, que han servido como vía de comunicación terrestre entre distintos predios rurales, siempre que se acredite que han sido destinados a ello por más de 50 años y sean catastrados por la autoridad.

Al respecto, laceros y arrieros de Aculeo de Paine, representados por Paola Rubio, explicaron a la instancia que el paso y acceso por caminos de servidumbre no es claro y que los arrieros deben pagar un día de trabajo por cada cabeza de animal, costumbre que se ha mantenido por más 60 años.

Así, indicó, realizan actividades de prorrata que van desde mantener el camino, trabajar en el fundo o cuidar la siembra, trabajo campesino que está fuera de toda norma legal y que no es conocido por la Dirección del Trabajo ni autoridades y que, por ende, no considera ningún beneficio para quienes lo realizan.

La vocera aclaró que el dueño del predio donde está el camino no es el que cobra, pero no hay acuerdo para que se les arriende el camino. También indicó que hay problemas para pasear animales en esteros, riberas de ríos y piedrales, situación por la que tampoco han sido escuchados.

En tanto, Gustavo Gamboa, presidente ganadero de Aculeo, insistió que necesitan vivir y subsistir de los animales, con los que van y vienen de noche. Ejemplificó que necesitan llegar a “Alto Cantillana”, pero no pueden subir, pese a que son caminos vecinales que llegan a Alhué. Agregó que en esa zona “ya no hay agricultura ni agua y la venta de animales es para salir de apuros y no endeudarse, por eso necesitamos que el camino sea liberado”, enfatizó.

En la sesión, a la que no concurrieron los ministros de Bienes Nacionales y de Obras Públicas, por problemas de agenda, los legisladores recibieron al director de Vialidad, Jaime Retamal, quien explicó que la normativa actual reconoce como camino público a fajas de terreno que son bienes de uso público, ya sean calles o avenidas que unan caminos públicos.

Agregó que Vialidad tiene la labor de mantener una red de caminos públicos de 86 mil kilómetros a lo largo del país, de los cuales cerca de la mitad no están pavimentados. Por lo tanto, consideró que integrar nuevos senderos sería una nueva función para Vialidad, para lo que se requeriría mayor presupuesto.

Asimismo, planteó que es difícil en la práctica determinar qué huellas o senderos tienen un uso de 50 años o más y, por ello, la realización de su catastro sería complejo.

Por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) que es la principal promotora de la iniciativa, lamentó que los arrieros deban pagar con un día de trabajo por cada animal. “Eso sigue ocurriendo ahora, por eso venimos trabajando este proyecto hace más de un año con el diputado por la zona, Leonardo Soto (PS)”.

Además, aclaró al director de Vialidad que el proyecto se analiza en la Comisión de Cultura por el valor histórico que tienen estos caminos, “que se mantienen en el tiempo por el uso que tienen en sí mismos”.

En cuanto al límite de 50 años, explicó que ese tiempo se propone para que las personas que aún están vivas reconozcan su uso, y que el catastro debiera estar a cargo de las carteras de Obras Públicas y Cultura.