Congreso: Comisión de Educación analizó crisis en establecimientos educacionales por efectos del Covid-19

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, analizó este martes el complejo escenario por el que atraviesan los establecimientos educacionales particulares y particulares subvencionados, con financiamiento compartido, debido a la pandemia del Covid-19.

En ese sentido, las y los integrantes de la comisión propusieron la creación de una mesa de trabajo entre los colegios y jardines infantiles, con el Ministerio de Educación, para enfrentar esta crisis generada por las morosidades, las rebajas en las mensualidades y la deserción escolar.

Para graficar la crítica situación que sufren los establecimientos, expuso ante la comisión el abogado Pablo Constenla, quien representa al colegio particular Álvaro Covarrubias, de la comuna de Independencia. El abogado aseguró que a pesar de haber concretado una rebaja de entre un 25 a un 30% en las colegiaturas, la morosidad llega a un 70%, haciendo imposible el funcionamiento del colegio.

A su vez, el presidente del directorio del Colegio La Fontaine, de Ñuñoa, Francisco Riveros, en representación de 45 establecimientos particulares agrupados en la Gestión de Instituciones Educativas Privadas, hizo una diferenciación entre los colegios particulares pagados con mensualidades por sobre los 400 mil pesos, y los que no superan, en promedio, los 200 mil pesos mensuales.

En este punto, detalló que el 84,2% de los colegios no tiene resuelto el financiamiento para el presente año, agregando que necesitan estabilizar sus instituciones mediante el acceso a créditos flexibles con tasas preferenciales, pero los bancos responden que no son sujetos de crédito. Además, no son beneficiarios del FOGAPE por no tratarse de pequeñas empresas, sino de instituciones sin fines de lucro.

Por su parte, el presidente nacional de los Colegios Particulares de Chile (CONACEP), Hernán Herrera, aseguró que la situación más crítica es la que atraviesan los colegios particulares subvencionados con financiamiento compartido (FICOM), ya que al haber entregado becas y rebajas en las mensualidades, la recaudación es menor, por lo que se hace imposible el financiamiento de dichos establecimientos durante el próximo año.

Por ello, Herrera hizo un llamado a no aprobar el proyecto de ley que se discute en el Senado, que busca garantizar la matrícula de los estudiantes de los colegios particulares subvencionados o pagados para el próximo año, porque de prosperar dicha iniciativa las morosidades en las mensualidades se podrían extender hasta el fin del próximo año, haciendo inviable la continuidad del proyecto educativo.

En la sesión también estuvo presente el presidente de la Confederación de Asociaciones de Educación Particular Subvencionada de Chile (CONAPAS), José Valdivieso, quien declaró un déficit anual de 92 mil millones de pesos para este tipo de establecimientos y advirtió sobre los riesgos de deserción escolar, por falta de incentivos para clases remotas y conectividad, en especial para estudiantes de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

El presidente de la CONAPAS sugirió aumentar el aporte del Estado para el Fondo de Becas Mensuales; ampliar las fechas establecidas para la compra de infraestructura escolar, en al menos 3 años; no considerar un aumento de la subvención, ni tampoco una disminución del FICOM para el año 2021; y un apoyo directo a los alumnos en materia de conectividad para clases remotas.

Finalmente, el presidente de la Coordinadora Nacional de Colegios Particulares y Particulares Subvencionados (CCPS), Luis Cañas, hizo mención al complejo escenario por el que atraviesan los jardines infantiles, denunciando una escasa ayuda por parte del Ministerio de Educación. Cañas pidió el otorgamiento de créditos Covid19, especialmente dirigidos a jardines infantiles y colegios particulares.

Fuente: Cámara de Diputados