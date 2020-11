Congreso: Comisión de Pesca rechazó proyecto que crea nuevo Ministerio de Agricultura

Este lunes, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados resolvió rechazar el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural.

Por once votos a favor y dos en contra, la instancia aprobó una indicación presentada por los diputados PS Luis Rocafull y Jaime Tohá, que propuso eliminar todo el texto aprobado previamente en la Comisión de Agricultura.

Al respecto, el diputado Rocafull, presidente de la comisión, sostuvo que, en las condiciones actuales, se oponen totalmente a que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura sea traspasada al nuevo Ministerio de Agricultura.

“Estoy de acuerdo en que debe mejorarse la coordinación gubernamental respecto al tema alimentario, pero hoy día la Ley de Pesca no da ninguna garantía, que sea una parte importante del alimento de los chilenos“, enfatizó.

Por su parte, el diputado Gabriel Ascencio (DC) planteó que “lo importante era tener el apoyo de los dirigentes, de los pescadores artesanales y no lo tienen. No hay nadie de ellos que diga que está de acuerdo con este proyecto. Es una razón poderosa”, señaló para respaldar su rechazo a la propuesta.

Asimismo, el diputado Alexis Sepúlveda (PR) fue enfático en señalar que este proyecto no soluciona ningún problema de la pesca artesanal. “Aquí no está la solución de la pesca artesanal, cualquier formato de relación se podría, hoy día, incorporar en las modificaciones y no tener que esperar que la Subsecretaría de Pesca pase a Agricultura”.

En una postura contraria, el diputado de Evopoli, Francisco Undurraga manifestó que iniciar este proceso -con la creación del nuevo ministerio- “da la oportunidad de construir un Ministerio de una mejor forma”.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, argumentó que esta nueva organización no se le ocurre a un gobierno, en particular, sino que existe mucha gente pensando en cómo integrar la producción de alimentos en el país. “No es un tema de Gobierno u oposición”.

El subsecretario de Pesca, Román Zelaya, en tanto, recalcó que existe voluntad de parte del Gobierno para modificar la Ley de Pesca y evitar los abusos y privilegios que se puedan haber generado en el sector.

Finalmente, será la Sala de la Cámara la que deberá resolver si acoge la propuesta legal despachada por la Comisión de Agricultura, o se suma al rechazo planteado por la Comisión de Pesca.

Proyecto de ley

La idea matriz del texto ingresado por el Ejecutivo en enero del presente año, es “fortalecer la institucionalidad del Ministerio, modernizarlo y adaptarlo a los desafíos futuros del país, promoviendo un sistema agroalimentario, pesquero, acuícola y forestal competitivo y sostenible, comprometido socialmente y que sea base del desarrollo regional y rural”.

En materia de pesca, el proyecto de ley considera el traspaso de la totalidad de la institucionalidad de Pesca y Acuicultura desde el Ministerio de Economía al nuevo Ministerio de Agricultura, con le objeto de ordenar en un mismo organismo todas aquellas instituciones relacionadas con la producción de alimentos, incorporando tanto la seguridad alimentaria como nutricional en las políticas acuícolas y pesqueras.

La estructura jerárquica la encabeza una ministra o ministro, con dos subsecretarías: Agricultura, alimentos, recursos forestales y desarrollo rural y la de Pesca y Acuicultura. Esta última se integrará por ocho direcciones zonales en que se agruparán las diferentes regiones del país: