Congreso: Despachado a ley subsidio al empleo con foco en «grupos rezagados»

Propuesta beneficia a trabajadores/as y empresas del sector privado, priorizando a mujeres entre 25 y 54 años, 11 meses y 30 días de edad; jóvenes entre 18 y 24 años, 11 meses y 30 días de edad; personas de más de 55 años; y personas inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, de ambos sexos y que tengan hasta 64 años, 11 meses y 30 días de edad.

Autor: Absalón Opazo
Con un perfil «reactivador y de focalización» de recursos públicos, la Sala de la Cámara aprobó y despachó a ley el proyecto que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo (SUE, boletín 17641), el cual será de cargo fiscal y administrado por el Sence.

Según consignó el boletín de la Cámara, la iniciativa se revisó según las modificaciones del Senado, siendo todas aprobadas íntegramente luego de 7 votaciones.

«La propuesta beneficiará a trabajadores/as y empresas del sector privado. Priorizará a grupos más rezagados en el acceso al trabajo formal: Mujeres entre 25 y 54 años, 11 meses y 30 días de edad; jóvenes entre 18 y 24 años, 11 meses y 30 días de edad; personas de más de 55 años; y personas inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, de ambos sexos y que tengan hasta 64 años, 11 meses y 30 días de edad», detalla la iniciativa aprobada.

«El beneficio considera un criterio de focalización socioeconómica de acuerdo al Registro Social de Hogares para las tres primeras líneas. La línea de discapacidad, en tanto, no tendrá esta focalización», agrega el boletín de la Cámara.

Asimismo, la nueva legislación prioriza la entrega de subsidios a las pymes al incorporar un límite de 200 trabajadores beneficiarios por empresa.

Tras la aprobación del proyecto, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, destacó que el nuevo subsidio «fomenta la contratación de personas, con una herramienta de más fácil y amplio acceso».

Además, resaltó que en el trámite legislativo «se propiciaron mejoras, como el aumento a 15 meses de la aplicación del beneficio para personas con discapacidad y mipymes», reiterando finalmente que la iniciativa incorpora resguardos para la situación fiscal.

