Conmoción en Valparaíso por asesinato de mujer trans: Municipio y organizaciones de la diversidad sexual presentaron querella por crimen de odio

La Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, encabezada por Jorge Sharp, junto a organizaciones de la diversidad sexual, presentaron una querella en contra de quienes resulten responsables en calidad de autor, cómplice o encubridor por el delito de homicidio calificado bajo las circunstancias de alevosía y ensañamiento, de Ignacia Palma, mujer trans que fue encontrada con su cuerpo completamente quemado a un costado de la línea férrea en la ciudad puerto.

En el documento, se describe que los hechos ocurrieron en «Avenida Errázuriz, entre Morris y Simón Bolívar, en donde la víctima fue encontrada, a eso de las 17:00 horas, por Bomberos, al interior de una vivienda hecha con cartones y material liviano, falleciendo pocos minutos después en el Hospital Carlos Van Buren, debido a las quemaduras que alcanzaron el 100% de su cuerpo».

Nicolás Guzmán, director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, explicó que han pedido, «en particular, que se tome declaración a todas las personas que puedan haber presenciado en calidad de testigos este delito, se ejecuten las pericias correspondientes al cuerpo de la víctima y además se remitan todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del entorno del sector a la Fiscalía, para que pueda desarrollar la investigación correspondiente».

En tanto el alcalde Sharp aseguró que «no vamos a descansar hasta hacer justicia y encontrar a los responsables. No vamos a aceptar que este tipo de hechos tengan el mínimo espacio en nuestra ciudad. Nuestro llamado se hace en virtud de una convicción de que toda vida humana vale. No importa si estás o no en situación de calle. No importa si eres trans o no. Toda vida humana vale, y es por eso que esperamos que el Estado de Chile haga justicia por Nacha Palma y por todas aquellas y aquellos que hoy, lamentablemente, no están a consecuencia de estos crímenes de odio».

Desde la familia, Sandro Godoy, tío de la víctima, pidió que el Ministerio Público investigue la muerte de su sobrina: «Fue quemada a su 100%. No creo que, en su sano juicio, ninguno de nosotros, o ninguna persona, por muy en la calle que se quiera decir, o por muy situación de indigente que esté, esté en su sano juicio de querer quemarse viva. Algo hay acá y ese trabajo lo tiene que hacer la Fiscalía, ese trabajo lo tiene que hacer la policía», expresó el tío.

Interpusimos junto a organizaciones de la diversidad sexual, una querella criminal contra quien resulte responsable por el homicidio de Nacha Palma, quien murió calcinada. Nacha era una mujer trans y no tenemos duda, al igual que su familia, que fue víctima de un crimen de odio. pic.twitter.com/MoKXjrngzx — Jorge Sharp (@JorgeSharp) August 4, 2022

Brutal crimen: asesinan y queman a mujer trans en Valparaíso. ¡Basta! Justicia para Ignacia Palma / Nuestra solidaridad para su familia y sus compañeras de @Colectivodegen1 https://t.co/H3yLzD5dJm pic.twitter.com/Df6UlLeMNX — Movilh Chile (@Movilh) August 3, 2022