Conozca los grupos económicos que arriesgan hasta $ 3,4 billones en capital de perder el 10% de las AFP

Hipotéticamente, y a partir de datos de Fundación Sol, ese es el monto máximo que está en juego en el mercado de capitales para los grupos económicos más poderosos del país, si es que el retiro fuese total e íntegro exclusivamente desde el mercado nacional. El Grupo Luksic es el que más arriesga: 6.400 millones de pesos, lo que equivale poco más del total de utilidades netas de Banco de Chile en 2019.

El debate sobre el proyecto de ley que propone que los trabajadores puedan retirar el 10% del dinero que tienen en sus cuentas de AFP para sus pensiones, se ha convertido en el eje de la discusión política de los últimos días.

Mucho se ha hablado y especulado sobre este proyecto, e incluso se han elaborado teorías más o menos apocalípticas por parte de quienes defienden este sistema de pensiones.

Algunos señalan que esta medida provocaría una crisis en el sistema económico y financiero chileno; otros dicen que el valor de las pensiones bajaría drásticamente debido al desplome en los precios de las acciones; otros señalan que esta medida sería “pan para hoy y hambre para mañana”, debido a que sería echar mano a los ahorros que las personas acumulan para su vejez.

Sin embargo, una arista de la que se tiene relativo desconocimiento dice relación con la gran cantidad de dinero de los fondos de pensiones administrados por las AFP que se encuentran invertidos en diversos instrumentos emitidos por los grandes grupos económicos del país.

Fundación Sol realizó un estudio que fue publicado en abril de este año, el cual examina en dónde se invierten los capitales correspondientes a los fondos de pensiones.

Se desprende de este estudio que los 15 grandes grupos económicos de matriz nacional que reciben más inversión de parte de fondos de pensiones, perciben 42.159 millones de dólares desde los fondos de pensiones controlados por las AFP.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, a diciembre de 2019, el 56% de las inversiones de las AFP se realizaban en Chile y el 44% fuera del país.

Saber desde que parte de esa torta se retiraría el 10% que propone el proyecto de ley, es un ejercicio complejo y dinámico. De tal modo, según el académico Andras Uthoff, el grado de afectación que el retiro de fondos tendría en el mercado financiero nacional depende de muchos factores, como el fondo en el que cotiza el trabajador y la AFP en particular a la que se encuentra afiliado.

“Eso depende del fondo en que tenga sus ahorros el afiliado, dado que la reducción debe quedar reflejada ahí. La venta de títulos en el exterior se hace en un mercado más líquido. Pero la venta de la divisa se hace en el país y afectará el tipo de cambio”, explica Uthoff.

Sin embargo, solo para tener una referencia teórica de la magnitud máxima de dinero que está en juego para los grandes grupos económicos, desde la perspectiva del mercado de capitales, calculamos a cuánto asciende el 10% de los fondos que las AFP aportan como capital a los 15 grandes grupos económicos que más reciben, considerando hipotéticamente que el retiro de esos capitales lo hiciesen todos los ahorrantes y que estos retiros solo pudiesen hacerse desde el mercado nacional y no del exterior.

Luksic; Top 1

El grupo económico al cual se destina una mayor cantidad de capital desde los fondos de pensiones es el grupo Luksic, poderosa familia liderada por Iris Fontbona y Andrónico Luksic Craig. Este grupo económico capitaliza US $ 7.877 millones a través de 8 empresas, lo cual equivale a más de 6,4 billones (millones de millones) de pesos chilenos.

El 85% de este dinero es capitalizado a través de Banco de Chile, mientras que el resto se reparte entre firmas como Quiñenco, Banchile, Compañía de Cerveceras Unidas, entre otras.

El 10% del dinero de fondos de pensiones que capitaliza el grupo Luksic equivale a 788 millones de dólares, unos 643 mil millones de pesos. Cantidad equivalente a la que saldría del capital controlado por la familia Luksic en caso teórico de aprobarse el retiro del 10% y que todo ese capital fuese nacional.Esto equivale al 108% de las utilidades del Banco de Chile en 2019.

2° El grupo que maneja más capital de fondos de pensiones luego de la familia Luksic, es el Grupo Said, controlado prioritariamente por Salvador Said Somavia. Este grupo capitaliza -a través de empresas como Scotiabank y Parque Arauco- un monto de US $ 6.483 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 5,3 billones de pesos chilenos. En este caso, el 10% del monto equivale a 648 millones de dólares, es decir, unos 529 mil millones de pesos.

3. En tercer lugar se ubica el Grupo Saieh, familia cuyo principal exponente es el empresario Álvaro Saieh Bendeck, el cual capitaliza una cantidad de US $ 5.509 millones de dólares desde los fondos de pensiones, es decir, cerca de 4,5 billones de pesos.

En el caso del grupo Saieh, la principal empresa a través de la cual se captan estos fondos de pensiones es Itaú Corpbanca, con un 97% de los fondos correspondientes a esta familia. El resto corresponde a SMU, firma del rubro de los supermercados, y otras empresas.

El 10% de los fondos que capta este grupo económico desde los fondos de pensiones corresponde a cerca de US $ 551 millones de dólares, es decir, cerca de 450 mil millones de pesos

4. En cuarto lugar se ubica el Grupo Yarur, el cual capitaliza US $ 5.164 millones de dólares desde los fondos de pensiones -cerca de 4,2 billones de pesos- a través de su principal empresa, el Banco de Crédito e Inversiones, BCI. En este caso, el 10% corresponde a una cifra del orden de 516 millones de dólares, lo que se aproxima a la suma de 421 mil millones de pesos.

5° Posteriormente se ubica el Grupo Matte, poderosa familia cuya fortuna fue forjada por el fallecido empresario Eliodoro Matte Ossa. Capitaliza US $ 4.731 millones de dólares desde los fondos de pensiones -unos 3,8 billones de pesos- a través de empresas como Banco Bice, CMPC (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones), Colbún, Entel, entre otras.

Algunos de los miembros más destacados de esta familia son Eliodoro Matte Larraín, histórico presidente de CMPC, hasta que la papelera fue investigada y posteriormente encontrada culpable por concertar precios en el conocido caso de la colusión de papel tissue.

Otro poderoso miembro de esta familia es Bernardo Larraín Matte, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), e histórico director de Colbún, negocio del rubro energético de la familia.

El 10% de los fondos de pensiones que capitaliza este grupo económico corresponde a unos 473 millones de dólares. Es decir, si a este grupo se le retirara de pronto el 10% de estos fondos, dejaría de contar con cerca de 386 mil millones de pesos en sus activos.

6° Luego se encuentra la familia Solari, controladora de Falabella, Mall Plaza, Clínica Las Condes, y con una participación importante en Latam. Capitaliza un total de US $ 2.774 millones de dólares, es decir, algo más de 2,2 billones de pesos en fondos de pensiones. Un 10% de esto significaría la suma de alrededor de 277 millones de dólares, equivalente a cerca de 226 mil millones de pesos.

7° Más abajo se encuentra el Grupo Paulmann, en el cual se encuentran invertidos US $ 2.537 millones de dólares de los fondos de pensiones administrados por las AFP. lo cual corresponde a un poco más de 2 billones de pesos chilenos. Este grupo capitaliza estos fondos principalmente a través de Cencosud, firma dedicada al retail, la cual es controlada por el empresario Horst Paulmann y su familia.

Un 10% de estos fondos de pensiones invertidos en empresas de la familia Paulmann, significa cerca de 207 mil millones de pesos que dejaría de capitalizar si estos fueran de pronto retirados del mercado.

8° Por otro lado, Grupo Security capitaliza US $ 2.231 millones de dólares de fondos de pensiones. Unos 2,2 billones de pesos invertidos principalmente a través de Banco Security. El 10% de este monto corresponde a $182 mil millones de pesos.

9° El Grupo Angelini, dueños de Copec S.A., Celulosa Arauco y Constitución S.A., y Antarchile, capitaliza un monto de 2.221 millones de dólares. Este monto se concentra en Empresas Copec S.A. (55,2%) y en Celulosa Arauco y Constitución S.A. (41,5%). El 10% de estas inversiones superan los 181 mil millones de pesos.

10° El Grupo Consorcio tiene inversiones de fondos de pensiones de 517 mil millones de pesos, de las cuales, la mayoría son capitalizadas por el Banco Consorcio, con 568 millones de dólares de los fondos de pensiones. El grupo es controlado de forma mayoritaria por tres familias: los Fernández León, la familia Garcés Silva y los Hurtado Vicuña. El 10% de estas inversiones superan los 51 mil millones de pesos.

En el directorio de Consorcio se encuentran Hernán Büchi Buc, ex ministro de Hacienda de la dictadura, y el ex contralor general, Ramiro Mendoza Zúñiga.

11° El Grupo Ponce Lerou, liderado por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou -quien fue investigado por el caso Cascadas y por pagos ilegales a campañas políticas a través de SQM- recibe 490 mil millones de pesos en inversiones de las AFP, es decir, más de 600 millones de dólares. De esa inversión, 93% va a SQM. El 10% de esas inversiones superan los 49 mil millones de pesos.

12° La Cámara Chilena de la Construcción, recibe una inversión de fondos de pensiones de 411 millones de dólares, monto concentrado en el Banco Internacional, que recibe el 83,5% de esas inversiones, y Caja de Compensación Asignación Familiar de Los Andes, que recibe 10,9% de esa inversión. El 10% de esas inversiones son cerca de 34 mil millones de pesos.

13° Además, el influyente Grupo LarrainVial recibe inversión de las AFP por 390 millones de dólares, que es más de 318 mil millones de pesos, en cinco empresas de su propiedad. El 10% de los fondos de AFP, en el caso de lo que se invierte en este grupo, equivale a 32 mil millones de pesos.

14° El Grupo Calderón, dueños de tiendas Ripley y Banco Ripley, ha estado históricamente ligado a las inversiones de las AFP. De hecho, actualmente cuenta con Mauricio Balbontín en su directorio, quien anteriormente fue gerente de administración, finanzas y recursos humanos de AFP Cuprum.

El grupo familiar recibe más de 355 millones de dólares en inversiones de los fondos de pensiones, concentrado principalmente en Ripley Corp S.A.. El retiro del 10% de los fondos de inversiones equivaldría a 36 millones de dólares, unos 29 mil millones de pesos.

15° El último de los quince grupos económicos nacionales que recibe más inversiones de las AFP es el Grupo Claro, fundado por el fallecido empresario Ricardo Claro, quien fue dueño de Megavisión. Claro fue uno de los empresarios más cercanos a la dictadura de Pinochet.

El grupo recibe unos 195 mil millones de pesos de inversiones de AFP, lo que equivale a cerca de 240 millones de dólares. De sus firmas, Hortifrut S.A. recibe el 67,5% de esas inversiones, seguido más abajo por Cristalerías de Chile S.A., la cual recibe 16,3% de ese monto. El 10% de esas inversiones equivaldría a 20 mil millones de pesos, unos 24 millones de dólares.

El 10% de los fondos de pensiones que capitalizan solo estos 15 grandes grupos económicos nacionales asciende a la suma de 4.216 millones de dólares. Es decir, más de 3,4 billones de pesos chilenos.

Firmantes de la carta del domingo

Este domingo 13 de julio, El Mercurio publicó una carta al director titulada “Aún es tiempo de rectificar el rumbo”, que llamaba al Senado a rechazar el proyecto que permitiría el retiro del 10% de los ahorros en las cuentas de los cotizantes de las AFP.

“Los empresarios de Chile unidos observamos con profunda preocupación cómo se está incubando una estocada a las pensiones de las trabajadoras y trabajadores chilenos, y de paso, a un pilar de la institucionalidad de larga data”, consigna la misiva.

Son quince los firmantes de esta carta: Juan Sutil (CPC), Ricardo Ariztía (SNA), Manuel Melero Abaroa (CNC), Diego Hernández Cabrera (Sonami), Bernardo Larraín (Sofofa), Patricio Donoso (Cámara Chilena de la Construcción), José Manuel Mena (ABIF), Peter Hill (CCS), Joaquín Villarino (Consejo Minero), Rafael Cumsille (Comercio Detallista), Juan Pablo Swett (Multigremial de Emprendedores), Juan Araya (Confederación de Dueños de Camiones), José Carreño (Indupan), Sergio Pérez (CNTC) y Ricardo Margulis (Fedetur). Cada uno de ellos representando a sus gremios.

Sin embargo, algunos de estos empresarios también se relacionan con las inversiones que realizan las AFP con el dinero de los fondos de pensiones de los trabajadores nacionales.

Cortesía de Camilo Solís y Lissette Fossa Interferencia

Te podría interesar