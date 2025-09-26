Consejera mapuche Ana Llao rechazó intenciones de derogar la Ley Indígena: «La ultraderecha de Kaiser representa el racismo político que busca eliminar nuestros derechos»

Su más enérgico rechazo a las recientes declaraciones del candidato presidencial de ultraderecha Johannes Kaiser, manifestó la consejera nacional mapuche ante la Conadi, Ana Llao, quien calificó los dichos del actual como diputado como «abiertamente racistas y negacionistas».

Según consignó El Periódico de Temuco, en su visita a la zona, Kaiser expresó su intención de derogar la Ley Indígena (N°19.253) y terminar con la figura de la consulta indígena contenida en el Convenio 169 de la OIT.

«Estas afirmaciones son abiertamente racistas, negacionistas y un grave retroceso democrático», señaló la dirigenta mapuche, que acusó a la derecha chilena de impulsar una agenda peligrosa que pretende borrar décadas de lucha y avances en derechos indígenas.

«No se trata solo de ignorancia, sino de una política deliberada de exclusión, colonialismo y racismo institucional», planteó Ana Llao, quien recordó en ese sentido que tanto la Ley Indígena como el Convenio 169 de la OIT son pilares del marco legal que protege los derechos colectivos de los pueblos originarios, como la tierra, la cultura y la participación política.

Por ello, enfatizó, su derogación constituiría una violación grave de los tratados internacionales firmados por Chile y un ataque directo al derecho a la autodeterminación.

«La ultraderecha no solo nos quiere callar, también quiere eliminarnos como sujetos de derecho», aseguró la consejera mapuche, quien hizo un llamado a las instituciones del Estado y a la sociedad chilena en general, a rechazar este tipo de discursos que fomentan el odio y la exclusión.

«No permitiremos que se legisle sobre nosotros, sin nosotros. No aceptaremos retrocesos (…) Nos quieren invisibilizar, pero estamos más presentes que nunca y no daremos ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos y territorios», reiteró Ana Llao.

Ana Llao ante dichos de derogar la ley indígena: “La ultraderecha de Kaiser representa el racismo político que busca eliminar nuestros derechos".#Temucohttps://t.co/anmyNcmg3k pic.twitter.com/TRtCbZbT0p — Elperiodico.cl (@Elperiodicocl) September 25, 2025

Sigue leyendo:

El Ciudadano