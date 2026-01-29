Consejo Vecinal del Teatro Novedades denuncia reiterados incumplimientos del municipio de Santiago al convenio de co-gestión del espacio

Este miércoles 28 de enero, dirigentes nacionales de la ANEF acompañaron a integrantes del Consejo Vecinal del Teatro Comunitario Novedades a dejar una carta a la Municipalidad de Santiago, en la que expresan su preocupación por el futuro de este espacio comunitario y solicitan audiencia con el alcalde Mario Desbordes.

Desde la agrupación denunciaron una serie de incumplimientos por parte del municipio capitalino, respecto al convenio de co-gestión del espacio, suscrito en octubre de 2023 por la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), dependiente de la Municipalidad, y el Consejo Vecinal del Teatro.

En esa línea, recordaron que el Teatro Comunitario Novedades -ubicado en el Barrio Yungay- es un espacio patrimonial que vecinas y vecinos autoconvocados recuperaron de su abandono hace 4 años.

«El espacio opera con un modelo de gestión comunitaria, inclusiva y abierta a las vecinas y vecinos, artistas y organizaciones sociales. Alberga en promedio alrededor de 100 actividades mensuales. Este alto volumen es reflejo del compromiso de su Consejo Vecinal, que lo gestiona con perspectiva comunitaria, dando respuesta a necesidades culturales del Barrio Yungay y alrededores, y es expresión del carácter abierto y participativo del espacio», plantearon desde el Consejo Vecinal.

En este punto, señalaron que la gestión del espacio opera bajo responsabilidades compartidas.

«El convenio establece que Cordesan asume el resguardo del recinto con condiciones mínimas de funcionamiento y mantención, para lo cual existía una asignación directa de recursos y la contratación de personal técnico. Por su parte, el Consejo Vecinal se encarga de generar la programación con una metodología que garantiza un diálogo respetuoso y una participación colaborativa entre vecinos, artistas y organizaciones sociales, quienes responden a un llamado colectivo semestral y presencial», indicaron desde la agrupación.

Además, el Consejo Vecinal «mantiene limpio el espacio, recuperando aquellos lugares del Teatro deteriorados por el abandono y el paso del tiempo. Este trabajo del Consejo Vecinal se ha sostenido en forma absolutamente voluntaria. A lo largo de los años, el Consejo ha recibido además el apoyo de otras organizaciones, en particular la Fundación Víctor Jara, propietaria del equipamiento de sonido e iluminación del lugar, y de la comunidad vecinal y artística del Barrio Yungay», agregaron.

Desvincularon a los técnicos de sonido e iluminación

«Desafortunadamente», informaron desde el Consejo Vecinal, «durante esta semana Cordesan desvinculó a nuestro equipo técnico de sonido e iluminación. Esta acción vulnera lo estipulado en el contrato de cogestión y afecta uno de los soportes fundamentales para el funcionamiento del teatro».

«Lo anterior se suma a una serie de incumplimientos de compromisos por parte de Cordesan desde marzo de 2025, que amenazan el normal funcionamiento del Teatro, incluyendo el no pago de servicios básicos y reparaciones del inmueble», apuntaron, resaltando que «producto del esfuerzo del Consejo Vecinal, del equipo técnico y de la comunidad, el espacio ha seguido funcionando con relativa estabilidad».

«Del mismo modo, Cordesan y la Municipalidad de Santiago han expresado su intención de modificar la administración del espacio, traspasando su funcionamiento íntegro a la Municipalidad sin participación de Cordesan y posiblemente removiendo al Consejo Vecinal de sus funciones», denunciaron.

Para los vecinos y vecinas, esta situación contraviene el convenio suscrito, cuya duración se extiende hasta 2029, «y afecta la continuidad de un proyecto exitoso y único en Chile de participación y democratización del arte y la cultura en las comunidades».

Piden diálogo

Dado este complejo panorama, el Consejo Vecinal pidió a las autoridades de la Municipalidad de Santiago y Cordesan a generar un diálogo sobre los siguientes puntos:

Continuidad del modelo de co-gestión del Teatro Comunitario Novedades, incluyendo el rol de la Municipalidad y el de la comunidad organizada. Garantía de operación técnica del teatro, asegurando la disponibilidad de personal técnico para el funcionamiento regular del espacio durante y después del proceso de traspaso. Avance y resolución del proceso de recepción final del inmueble, como condición jurídica habilitante para su uso regular. Ejecución de la reparación del techo, atendiendo a una necesidad estructural pendiente. Regularización del servicio de aseo y mantención básica, asegurando condiciones adecuadas de uso para la comunidad. Definición de un mecanismo de coordinación transitoria, que permita dar seguimiento al proceso de traspaso del espacio de Cordesan a la Municipalidad de Santiago, evitando interrupciones en el funcionamiento del teatro.

Seguiremos informando.